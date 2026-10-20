El Gobierno nacional aumentó a $15 millones la recompensa para quienes aporten información que permita encontrar a Axel Alejandro González, el joven que permanece desaparecido desde mayo de 2026 en la provincia del Chaco. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 1068/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.
El Gobierno aumentó a $15 millones la recompensa por datos sobre Axel González, desaparecido en Chaco
El Ministerio de Seguridad Nacional elevó el monto ofrecido para quienes aporten información útil que permita dar con el paradero del joven, visto por última vez el 17 de mayo en la localidad chaqueña de Fontana. Los datos pueden comunicarse de manera gratuita a la línea 134.
La disposición incrementó el monto que se había establecido previamente en $10 millones. El ofrecimiento está destinado a personas que, sin haber participado en los hechos investigados, puedan brindar datos relevantes para establecer el paradero del joven.
Según los antecedentes incluidos en la resolución, González fue visto por última vez el 17 de mayo de 2026, aproximadamente a las 2, en el barrio Anunciación de la localidad de Fontana, en el área metropolitana de Resistencia.
La investigación tramita ante el Equipo Fiscal N.º 14 de la ciudad de Resistencia, a cargo de la fiscal provisoria Julieta Arolfo, en el marco de un expediente iniciado por una denuncia por desaparición de persona.
Por qué aumentaron la recompensa por Axel González
La resolución del Ministerio de Seguridad Nacional señala que el pedido para incrementar el monto fue impulsado en el marco de la investigación judicial. El 11 de septiembre de 2026, el Equipo Fiscal N.º 14 solicitó que se ampliara la recompensa que se había ofrecido originalmente.
Posteriormente, el 15 de septiembre, el ministro de Seguridad de la provincia del Chaco, Hugo Daniel Matkovich, también requirió al Programa Nacional de Recompensas que se incrementara el importe.
Entre los fundamentos de la medida, el documento oficial indica que una de las hipótesis bajo investigación contempla que la desaparición de González podría estar vinculada con la comisión de un delito contra la integridad física. Se trata de una línea de investigación consignada en la resolución, sin que el texto publicado aporte detalles adicionales sobre esa hipótesis.
El Ministerio fundamentó la actualización del monto en las disposiciones que regulan el sistema nacional de recompensas, que permiten modificar los importes de acuerdo con la complejidad y la gravedad del delito investigado, además del tiempo transcurrido desde el ofrecimiento inicial.
Con la nueva resolución, el Estado nacional fijó la recompensa total en $15 millones para quienes proporcionen información útil que contribuya a determinar dónde se encuentra el joven.
La medida lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, el 20 de octubre de 2026.
Cómo aportar información sobre el paradero de Axel González
Las personas que tengan información que pueda contribuir a la búsqueda de Axel Alejandro González pueden comunicarse con la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad Nacional.
El organismo recibirá los datos que puedan resultar útiles para la investigación. De acuerdo con la resolución, el pago de la recompensa se realizará en el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que determine su representante, una vez que la autoridad interviniente evalúe el mérito de la información aportada.
La norma establece, además, que ese procedimiento deberá contemplar la preservación de la identidad de la persona que brinde los datos.
El Ministerio también dispuso que su área de Comunicación Institucional difunda la medida y que las fuerzas policiales y de seguridad federales publiquen el afiche correspondiente a la recompensa.
La actualización del ofrecimiento busca ampliar las posibilidades de obtener información que permita avanzar en la búsqueda del joven, cuyo último paradero conocido fue registrado en Fontana, Chaco, durante la madrugada del 17 de mayo.
La resolución no incorpora novedades sobre el estado actual de la investigación ni precisa si existen nuevos indicios acerca de dónde podría encontrarse González.
Fuente: Resolución 1068/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 20 de octubre de 2026.