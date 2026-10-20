Boletín Oficial

El Gobierno aumentó a $15 millones la recompensa por datos sobre Axel González, desaparecido en Chaco

El Ministerio de Seguridad Nacional elevó el monto ofrecido para quienes aporten información útil que permita dar con el paradero del joven, visto por última vez el 17 de mayo en la localidad chaqueña de Fontana. Los datos pueden comunicarse de manera gratuita a la línea 134.