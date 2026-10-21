Un patrullaje preventivo de la Policía de Acción Táctica (PAT) terminó con el recupero de una motocicleta Husqvarna que había sido robada del domicilio de un fiscal santafesino en barrio Guadalupe.
Recuperaron una motocicleta robada de la casa de un fiscal santafesino
La Policía de Acción Táctica encontró el rodado durante un patrullaje en el noreste de la ciudad. Dos sospechosos lo llevaban empujando por la calle; uno fue aprehendido y el otro logró escapar pese a la llegada de refuerzos policiales.
El procedimiento se concretó en el noreste de la ciudad, luego de que los uniformados advirtieran una escena que llamó su atención: dos hombres trasladaban el vehículo a pie, empujándolo por la vía pública.
El episodio ocurrió en inmediaciones de Mitre y Matheu. Según se supo, los agentes interceptaron a los sospechosos y les impartieron la voz de alto.
La reacción fue inmediata. Los dos hombres abandonaron la motocicleta e intentaron escapar. Sin embargo, el despliegue policial permitió detener a uno de ellos, de 19 años, mientras que el segundo logró eludir a los efectivos que acudieron como refuerzo.
La moto fue recuperada y quedó vinculada a la denuncia por la sustracción ocurrida en una vivienda de barrio Guadalupe. El vehículo pertenece a un fiscal de la ciudad de Santa Fe.
El procedimiento permitió recuperar el rodado, aunque uno de los presuntos involucrados consiguió escapar. No trascendieron mayores precisiones sobre la situación judicial del joven detenido ni sobre las circunstancias en que se produjo el robo original.