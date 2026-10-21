En barrio Guadalupe

Recuperaron una motocicleta robada de la casa de un fiscal santafesino

La Policía de Acción Táctica encontró el rodado durante un patrullaje en el noreste de la ciudad. Dos sospechosos lo llevaban empujando por la calle; uno fue aprehendido y el otro logró escapar pese a la llegada de refuerzos policiales.