Un hombre de 50 años asesinó a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre en una vivienda de Monte Grande, al sur del conurbano bonaerense. Después de cometer los tres homicidios, se trasladó hasta Burzaco, donde murió tras arrojarse debajo de un camión, según confirmaron las autoridades.
Horror en Monte Grande: mató a tres familiares y se arrojó debajo de un camión
El hombre, de 50 años, atacó a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre con una escopeta. Luego, se arrojó al paso de un vehículo de carga en Burzaco.
El agresor fue identificado como Damián Santillán. Las primeras informaciones señalan que el hombre habría reaccionado violentamente ante una presunta infidelidad de su pareja, Laura Prediger, de 43 años. En el mismo ataque también mató al hijo que tenían en común, Santino, de 11 años, y a su madre, Susana Castillo, de 73.
Cómo ocurrió el triple crimen
De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, Santillán utilizó una escopeta de doble caño para disparar contra sus familiares en una vivienda situada en la calle Los Claveles al 700, en Monte Grande.
Las víctimas fueron su pareja, su hijo y su madre. Tras perpetrar los asesinatos, el hombre abandonó la casa y se dirigió hacia la localidad de Burzaco.
Murió tras arrojarse debajo de un camión
Luego de los homicidios, Santillán llegó a la intersección de las calles Monteverde y Vallejos, en Burzaco. Allí se arrojó al paso de un camión Mercedes-Benz Atego y murió en el acto.
El episodio fue confirmado por las autoridades, que investigan el caso como un triple crimen seguido de suicidio.
El mensaje antes de los asesinatos
Según el testimonio de un familiar cercano, poco antes de cometer los homicidios, Santillán le había enviado un mensaje en el que escribió: “Me obligaron a hacer esto”.
Ese mensaje forma parte de los datos que trascendieron sobre las horas previas al ataque y podría aportar elementos para reconstruir lo sucedido.
La relación entre el acusado y las víctimas
De acuerdo con la información reunida hasta el momento, Santillán y Prediger mantenían una relación de aproximadamente 20 años y tenían un único hijo en común.
La causa fue caratulada como “triple crimen seguido de suicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 descentralizada de Esteban Echeverría, conducida por la fiscal Ana Río.
La investigación busca esclarecer las circunstancias del hecho y reconstruir la secuencia de los acontecimientos que terminaron con la muerte de los tres familiares y del hombre señalado como autor de los homicidios.