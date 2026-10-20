Buenos Aires

Atropellaron a Fabián Gianola y deberán operarlo

Lo embistió un auto en las inmediaciones de un centro comercial, pero está fuera de peligro. De todos modos, suspendió su participación en la obra “Los 39 escalones”, de Alfred Hitchcock, donde actúa junto a Fabián Mazzei, Fabiana García y Jorge 'Carna' Crivelli.