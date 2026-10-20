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Atropellaron a Fabián Gianola y deberán operarlo

Lo embistió un auto en las inmediaciones de un centro comercial, pero está fuera de peligro. De todos modos, suspendió su participación en la obra “Los 39 escalones”, de Alfred Hitchcock, donde actúa junto a Fabián Mazzei, Fabiana García y Jorge 'Carna' Crivelli.

El conductor del vehículo, por su parte, permaneció junto al actor.El conductor del vehículo, por su parte, permaneció junto al actor.
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El actor Fabián Gianola fue embestido por un auto en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le provocó algunas lesiones leves, y por lo cual será intervenido en las próximas horas para reducir sendas fracturas en un brazo y una muñeca.

El episodio se produjo cuando el artista, -de 63 años, salía de un centro comercial -en el barrio porteño de Saavedra- y fue atropellado por un hombre, quien iba al mando de un Audi, y tras el impacto Gianola cayó pesadamente sobre el asfalto, con golpes y escoriaciones en todo el cuerpo, como así también fractura expuesta de radio y otra lesión en los ligamentos de la muñeca derecha.

Asistencia médica inmediata

El conductor del vehículo, por su parte, permaneció junto al actor, hasta que éste fue derivado a un sanatorio privado, donde le hicieron las primeras curaciones y le colocaron un yeso.

La fiscal considera al actor como autor material del delito de “abuso sexual simple reiterado en tres ocasiones”El actor tiene 63 años.

Detalles de la intervención quirúrgica

Asimismo, Gianola confirmó que este miércoles será operado en un centro asistencial de San Isidro, donde le colocarán "una placa y tres tornillos", según expresó en declaraciones al diario La Nación.

Mirá tambiénMurió el actor Antonio Grimau

Gianola estaba participando actualmente en la obra 'Los 39 escalones', de Alfred Hitchcock, junto a Fabián Mazzei, Fabiana García y Jorge 'Carna' Crivelli, aunque ahora deberá suspender sus actuaciones durante algunas semanas.

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