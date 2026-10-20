Christina Applegate creyó durante cinco años que padecía esclerosis múltiple (EM), hasta que recientemente descubrió que le habían diagnosticado erróneamente.
Christina Applegate anunció que le diagnosticaron esclerosis múltiple por error
Los médicos examinaron más a fondo el caso de la actriz -conocida por éxitos como Anchorman y Married With Children- y concluyeron que no padecía la enfermedad autoinmune que puede causar rigidez muscular y problemas para caminar y hablar. Applegate admitió no está "nada contenta" con la noticia y que rompió a llorar al enterarse.
La actriz, conocida por éxitos como Anchorman y Married With Children, dijo que no estaba "nada contenta" con la noticia y que rompió a llorar al enterarse.
"No te diagnostican mal y de repente te sientes mejor", dijo Applegate en un episodio de su podcast Messy, publicado el martes. "Al contrario, he empeorado".
El episodio doble, copresentado por Jamie Sigler, pone fin a la reciente pausa que se tomó para asimilar la información. La próxima semana comenzará una investigación sobre la causa de sus debilitantes síntomas, que padece a diario.
"Estoy de vuelta al punto de partida, sin saber qué me pasa", dijo.
En el podcast, Applegate dijo que "de repente, hace unos años", su médico le sugirió que pusiera fin a su tratamiento de infusión para la esclerosis múltiple para ver cómo reaccionaba su cuerpo.
Durante el tiempo que estuvo de baja, su cuerpo no reaccionó de una manera que indicara que tenía esclerosis múltiple.
Los médicos examinaron su caso más a fondo y concluyeron que no padecía la enfermedad autoinmune, que puede causar rigidez muscular y problemas para caminar y hablar.
"Entró en mi habitación y me dijo: 'Enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple'", contó Applegate, recordando aquel momento.
"Yo no estaba nada contenta", continuó. "Todos los demás estaban muy contentos".
El impacto emocional del cambio
Los diagnósticos erróneos pueden ser extremadamente angustiantes para las personas que padecen enfermedades crónicas, afirmó el Dr. Michael Kornberg.
"Se convierte en parte de tu identidad", dijo el profesor asociado de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, señalando que hay una "comodidad" en saber lo que sucede dentro de tu cuerpo.
"Vivir con eso durante cinco años y luego recibir un diagnóstico diferente es realmente inquietante."
La Dra. Marwa Kaisey, invitada al episodio del martes, dijo que los diagnósticos erróneos de esclerosis múltiple no son infrecuentes porque los síntomas son inconsistentes y no existe una prueba universal.
"No es como si tuviéramos una prueba de embarazo que dijera 'sí, lo tienes. No, no lo tienes'", dijo Kaisey. "Es una lista de criterios".
Según Elena Grebenciucova, médica neuroinmunóloga de Northwestern Medicine en Chicago, las investigaciones sugieren que entre el 15 y el 20 por ciento de los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple en realidad no padecen la enfermedad.
Afecciones con síntomas similares
La doctora Grebenciucova explicó que la enfermedad se diagnostica normalmente mediante la detección de varias lesiones, o manchas de sustancia blanca, en una resonancia magnética del cerebro o la médula espinal.
Pero explicó que esas manchas blancas en la sustancia blanca a veces pueden ser signos de diferentes problemas de salud o enfermedades, como migrañas, presión arterial alta, niveles altos de azúcar en la sangre y colesterol alto.
El neurólogo afirmó que otra afección, la deficiencia de vitamina B12, también puede provocar problemas neurológicos que se asemejan mucho a los síntomas de la esclerosis múltiple, como deterioro cognitivo, hormigueo y problemas de equilibrio.
La esclerosis múltiple es un diagnóstico de exclusión, en el que los médicos revisan minuciosamente el historial médico del paciente y numerosos análisis de laboratorio para llegar a un diagnóstico, explicó el Dr. Philip De Jager, director del Centro de Esclerosis Múltiple del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia.
Dado que pueden producirse diagnósticos erróneos, el Dr. De Jager afirmó que los pacientes deberían buscar una segunda opinión.
Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple por primera vez en agosto de 2021, después de experimentar síntomas durante un tiempo, y dijo en ese momento: "Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino continúa".
Años después, describió estar en una " verdadera depresión " y dijo en un episodio de su podcast de 2024: "No disfruto de la vida. No la disfruto. Ya no disfruto de nada".
En una entrevista con el New York Times, ella había dicho que no podía caminar sin bastón y que usó una silla de ruedas durante el rodaje de la serie de Netflix "Dead To Me".