Sorpresa en Hollywood

Christina Applegate anunció que le diagnosticaron esclerosis múltiple por error

Los médicos examinaron más a fondo el caso de la actriz -conocida por éxitos como Anchorman y Married With Children- y concluyeron que no padecía la enfermedad autoinmune que puede causar rigidez muscular y problemas para caminar y hablar. Applegate admitió no está "nada contenta" con la noticia y que rompió a llorar al enterarse.