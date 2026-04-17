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Preocupación por Christina Applegate: fue internada en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple

La reconocida intérprete fue ingresada en un centro médico por complicaciones derivadas de la esclerosis múltiple. Su retiro de las pantallas y el crudo relato sobre su enfermedad.

Christina Applegate fue internada en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple.Christina Applegate fue internada en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple.
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La salud de Christina Applegate vuelve a generar alerta en el mundo del espectáculo. Según informaron fuentes cercanas a la actriz al portal TMZ, la protagonista de Dead to Me habría sido ingresada en un centro médico a finales de marzo debido a complicaciones de salud que aún persisten.

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Si bien no se ha revelado el motivo exacto de la hospitalización, en sus recientes memorias tituladas "You With The Sad Eyes", Applegate explicó que convivir con esclerosis múltiple (EM) la vuelve propensa a diversas infecciones, lo que deriva en visitas frecuentes a instituciones sanitarias.

Al ser consultado, su representante evitó dar detalles específicos: "Tiene un largo historial de problemas de salud complejos sobre los que ha hablado abiertamente", se limitó a declarar.

Christina Applegate and Anthony Anderson attend the 75th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S. January 15, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAYUna lucha a la vista de todos. Crédito: Reuters.

Una lucha a la vista de todos

Diagnosticada en 2021, la actriz de Married... with Children se convirtió en una voz referente sobre la enfermedad a través de su podcast, MeSsy, el cual conduce junto a Jamie-Lynn Sigler.

En este espacio, Applegate ha sido cruda respecto al impacto de la EM en su día a día, llegando a confesar que la sintomatología ha afectado severamente su salud mental. "No disfruto de nada", reveló meses atrás sobre su presente.

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A pesar de haberse retirado de la actuación —asegurando en 2023 que difícilmente vuelva a trabajar frente a cámara—, Christina ha mantenido apariciones públicas esporádicas que emocionaron a sus colegas. Su presencia en los premios Emmy 2024, donde fue recibida con una ovación de pie, fue uno de los momentos más destacados del año en Hollywood.

Christina ApplegateChristina Applegate ha mantenido apariciones públicas esporádicas.

El gesto de sus colegas

Recientemente, en una entrevista en el programa The View, la actriz recordó con gratitud a sus compañeros de la película Anchorman. Reveló que tanto Will Ferrell como el director Adam McKay cedieron parte de sus propios salarios para mejorar su pago, luego de que la oferta inicial del estudio resultara insuficiente.

Hoy, mientras transita este nuevo bache en su salud, sus fanáticos y colegas aguardan por una pronta recuperación.

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