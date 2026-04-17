Marley rompió el silencio sobre su pasado en los Estados Unidos y su cercanía con la elite de la industria cinematográfica fue mucho más allá de las simples entrevistas de prensa.
Quién es la estrella de Hollywood con la que estuvo Marley: la confesión de Flor Peña
La actriz mandó al frente al conductor y confirmó su romance con Keanu Reeves. Los detalles de las exclusivas noches de fiesta en Los Ángeles y el encuentro que permanecía oculto.
El nombre que sorprendió a todos
La bomba estalló durante una entrevista con el influencer Martín Cirio. Mientras repasaban anécdotas de viajes, Florencia Peña no pudo contenerse y lanzó la revelación que paralizó a la audiencia: el conductor tuvo un romance con el mismísimo Keanu Reeves, el icónico protagonista de las sagas Matrix y John Wick.
Ante el asombro de los presentes, un Marley visiblemente avergonzado no tuvo más remedio que admitir el encuentro. “Me pongo colorado porque fue hace mucho tiempo”, confesó el conductor. Según su relato, el vínculo se dio en Los Ángeles durante una de las tantas fiestas exclusivas a las que asistía cuando apenas tenía 20 años.
Un encuentro de película
Aunque Marley había intentado días atrás en su programa de streaming minimizar la historia —mencionando un encuentro casual en la barra de un hotel mientras esperaba para entrevistar a Nicole Kidman—, la complicidad con su gran amiga dejó claro que hubo mucha más química de la que el conductor se animaba a contar.
"Yo llegaba a las fiestas, decía que era argentino y eso siempre era un tema de conversación para ellos", explicó sobre cómo lograba romper el hielo con figuras de la talla de Tom Cruise o Madonna. Sin embargo, el nombre de Reeves se llevó todos los titulares, sumándose a la lista de experiencias internacionales que el conductor ha guardado durante décadas.