Del Moro respondió sin filtro ante la crítica de Marley por el Martín Fierro de Oro

El reconocido conductor de Gran Hermano y figura de Telefe, Santiago del Moro, salió al cruce de las recientes declaraciones de su colega Marley, quien había cuestionado la falta de emoción en el momento en que Del Moro se entregó a sí mismo el Martín Fierro de Oro.
Del Moro se mostró indiferente a las críticas y ratificó su fuerte posición en la televisión argentina, un día después de que se conociera la noticia de su continuidad por cinco años más en el canal de las pelotas.
Del Moro celebrando con su MF de oro. Crédito: Gerardo Viercovich/La Nación
La polémica por el máximo galardón
La entrega del Martín Fierro de Oro, el máximo galardón de la televisión, siempre genera debate. En esta ocasión, la controversia se centró en la reacción de Santiago del Moro al abrir el sobre y leer su propio nombre como ganador, una situación inusual debido a su rol de anfitrión de la ceremonia.
Consultado por el programa Intrusos sobre este episodio, Del Moro no dudó en responder a las palabras de Marley, que calificó el momento como "raro". "Estoy feliz, es un honor. Me di el Martín Fierro de Oro", deslizó inicialmente el conductor, para luego elevar el tono ante la mención de la crítica de su colega.
"No me importa nada, a mí me chupa un huevo. Yo trabajo para la gente, no me cuelgo en nada. Soy seguro en lo que hago y me divierto. La crítica del que venga no me modifica", disparó, dejando en claro que el comentario de Marley no afectó en lo más mínimo su satisfacción.
En el mismo diálogo con el ciclo de espectáculos, Del Moro compartió su alegría por la reciente renovación de su contrato con Telefe, un vínculo que lo mantendrá por cinco años más como una de las principales figuras del canal. Esta noticia consolida su presencia tras el éxito arrollador de Gran Hermano y el buen desempeño de la última edición de MasterChef que él condujo.
La edición de MasterChef 2025 tiene a Wanda Nara como conductora.
Precisamente sobre el futuro de los realities, y la actual versión de MasterChef con Wanda Nara al frente, el conductor fue enfático en su apoyo a la mediática. "A mí me parece genial Wanda en MasterChef. No lo haría en este momento", sostuvo, marcando una clara separación de roles y destacando el nuevo aire que Nara le dio al ciclo de cocina.
Mientras la televisión todavía se hace eco de la polémica por los premios, Santiago del Moro ya tiene la cabeza puesta en los proyectos que se vienen, en especial el regreso de Gran Hermano en una nueva edición especial. "Generación Dorada" será el nombre de la próxima temporada, que promete figuras consagradas del espectáculo.
El conductor confirmó que el casting está en marcha y que el interés es alto. "Muchos famosos me escriben, hay sorpresas", anticipó, sin dar más detalles, manteniendo el misterio que siempre rodea a la casa más famosa del país. El regreso de la "Generación Dorada" es uno de los grandes atractivos de la grilla de Telefe para 2026, y con Del Moro a la cabeza, la expectativa del público es total.
El cruce de declaraciones entre Del Moro y Marley, dos pilares del entretenimiento televisivo, pone de relieve que, incluso en el mundo de los premios, la espontaneidad y la convicción personal a veces pesan más que el protocolo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
