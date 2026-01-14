#HOY:

"Tarada", la nueva palabra que aprendió Milenka y desató la risa de todos en redes

Marley volvió a conquistar a sus seguidores con un momento tan espontáneo como desopilante protagonizado por su hija menor.

Un momento espontáneo y desopilante protagonizado por Milenka, la hija de Marley, se volvió viral en las últimas horas.

El conductor de Por el Mundo compartió en sus redes sociales un video casero que generó carcajadas entre sus seguidores y desató una ola de comentarios por la sorpresiva palabra que pronunció la pequeña.

En el video, se puede ver a la beba frente a cámara, muy concentrada en repetir lo que le dice Federico Hoffmann, productor del programa de Telefe. Tras varios intentos y gestos de duda, Milenka logra decir la palabra "tarada", provocando una risa generalizada entre los adultos presentes.

Fiel a su estilo, Marley acompañó la publicación con una cuota de humor: recordó que las primeras palabras de su hija habían sido “hola” y “papá”, pero esta nueva incorporación al vocabulario —gracias a "Fede", según bromeó— se convirtió en un desafío.

“Ahora hay que lograr que la desaprenda”, remató el conductor, haciendo reír a todos sus seguidores.

