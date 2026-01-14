Rosalía, otra vez enamorada: quién es Loli Bahía, la modelo francesa que habría conquistó su corazón
La cantante española fue vista en actitud romántica con la modelo francesa Loli Bahía. Las imágenes en Río de Janeiro y Madrid desataron rumores de un nuevo romance, luego de su ruptura con Rauw Alejandro.
Rosalía vuelve a ser noticia, pero esta vez no por su música. La artista catalana de 31 años, ícono global del pop urbano y flamenco contemporáneo, fue fotografiada junto a una joven modelo francesa durante las celebraciones de Año Nuevo en Brasil y, días después, caminando por las calles de Madrid.
Los gestos de cercanía entre ambas alimentaron las versiones de que la cantante estaría nuevamente en pareja.
Las imágenes, tomadas por paparazzis y difundidas por medios internacionales, muestran a Rosalía disfrutando del sol en las playas de Ipanema, en Río de Janeiro, junto a Loli Bahía, una modelo de 23 años que rápidamente se convirtió en el centro de atención.
Quién es Loli Bahía
Nacida en Lyon, Francia, en 2000, Dolores Bahía Roubille, más conocida como Loli Bahía, es una modelo en ascenso que viene ganando terreno en las principales pasarelas de Europa. De madre argelina y padre español, comenzó su carrera en el mundo de la moda a los 15 años tras ganar el certamen “Egeri Tour” en París.
Desde entonces, ha desfilado para marcas internacionales y se ha posicionado como uno de los rostros jóvenes más prometedores del modelaje francés. Su estilo sofisticado y su perfil bajo la mantuvieron alejada de los escándalos hasta ahora, cuando su nombre comenzó a vincularse con una de las artistas más populares del mundo.
De Rauw Alejandro a Loli Bahía
Este presunto nuevo romance marca una nueva etapa en la vida sentimental de Rosalía, tras su mediática ruptura con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien mantuvo una relación de casi tres años e incluso había anunciado compromiso. La separación, confirmada en julio de 2023, fue seguida de especulaciones sobre la vida amorosa de ambos artistas.
Rosalía también fue vinculada sentimentalmente con el actor estadounidense Jeremy Allen White, protagonista de la serie The Bear. A finales de 2023, ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones en Los Ángeles, lo que generó rumores de un breve romance. Sin embargo, aquella historia no habría prosperado y nunca fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos.
Hasta el momento, ni Rosalía ni Loli Bahía se pronunciaron públicamente sobre el vínculo. Tampoco han compartido imágenes juntas en sus redes sociales. Sin embargo, sus apariciones en Brasil y España, con gestos cómplices y sin intención de esconderse, alimentan la versión de que la relación ya estaría consolidada.
Gira mundial y nuevo amor
El nuevo vínculo llega en un momento clave para Rosalía, quien se prepara para encarar una gira mundial en 2026 tras el éxito de su último trabajo discográfico, Lux. Mientras su música sigue ganando reconocimiento global, todo indica que su vida personal también transita por un camino de renovación.
Las próximas semanas podrían traer más confirmaciones o declaraciones por parte de las protagonistas. Por ahora, los fans celebran el regreso de la artista al amor, en una historia que combina música, moda y dos jóvenes íconos internacionales.