Un docente jubilado es buscado desde hace más de una semana en el cerro Ñuñorco, en Tucumán, donde las autoridades ampliaron los rastrillajes para intentar localizarlo. La principal hipótesis es que Raúl Moyano se encuentre aislado en un sector de difícil acceso, sin posibilidades de desplazarse.
Buscan a un docente jubilado desaparecido hace más de una semana en el cerro Ñuñorco
El operativo se intensificó con helicópteros, drones con cámaras infrarrojas y perros especializados, mientras los rescatistas recorren zonas de difícil acceso para dar con Raúl Moyano.
Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre, cuando emprendió una caminata para llegar a la cumbre del cerro Ñuñorco, ubicado a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar.
Después de perder contacto con él, sus familiares realizaron la denuncia correspondiente. Según la principal hipótesis de los investigadores, el hombre podría haberse desorientado durante el descenso.
Las condiciones meteorológicas adversas habrían contribuido a que se desviara del recorrido previsto y quedara aislado en algún sector de la montaña.
Dónde se concentran los rastrillajes
El Ministerio de Seguridad de Tucumán informó que los operativos continúan con la participación de efectivos de la División Policía Lacustre del Destacamento El Mollar.
Para ampliar el área de búsqueda, los equipos fueron desplegados en distintos puntos de la zona, entre ellos Huerta Vieja, Mota río arriba, Guasancho y la quebrada de La Laguna.
Los trabajos se concentran en sectores de difícil acceso, donde las características del terreno complican las tareas de los rescatistas.
Helicópteros, drones y perros especializados
El operativo incluye rastrillajes terrestres y el apoyo de distintos recursos tecnológicos y especializados. Entre ellos se encuentran drones equipados con cámaras infrarrojas, binoculares y perros entrenados para tareas de búsqueda.
En las últimas horas también se incorporó un helicóptero provincial para trasladar a los rescatistas hacia áreas de acceso complicado.
Además, se instaló un campamento en la zona de la cumbre para facilitar el despliegue de los equipos y dar continuidad a las tareas en la montaña.
Mientras continúa el operativo, las autoridades mantienen la búsqueda con el objetivo de localizar a Moyano y determinar qué ocurrió durante su recorrido por el cerro.