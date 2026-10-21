Un joven de 22 años fue aprehendido en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, acusado de ingresar a un predio de autopartes con presuntas intenciones de robo y provocar daños en alrededor de 130 vehículos. El procedimiento se concretó luego de que la Central de Emergencias 911 recibiera un aviso por un supuesto ilícito en curso.
Cayó un joven acusado de dañar unos 130 vehículos en un predio de autopartes
El sospechoso, de 22 años, habría ingresado a un establecimiento de la zona norte con intenciones de sustraer elementos de distintos automóviles. El propietario lo retuvo hasta la llegada de la Policía de Acción Táctica, cuyos agentes concretaron la aprehensión. La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno.
El episodio tuvo lugar en inmediaciones de Dr. Zavalla y Facundo Quiroga, donde funciona el establecimiento. Hasta allí se dirigieron efectivos de la Dirección General de Policía de Acción Táctica (DGPAT), pertenecientes a la Unidad Operativa de Intervención, para verificar la situación.
Al llegar, los uniformados encontraron al sospechoso retenido por el propietario del predio, un hombre de 62 años. Según manifestó el responsable del lugar, el joven habría ingresado al terreno e intentado apoderarse de elementos pertenecientes a distintos automóviles.
Más de un centenar de vehículos dañados
Las primeras actuaciones permitieron establecer que los daños alcanzarían aproximadamente a 130 vehículos que se encontraban dentro del establecimiento. La magnitud de los destrozos deberá ser precisada en el marco de las diligencias correspondientes.
De acuerdo con la información policial, los elementos que el joven tenía en su poder fueron restituidos al propietario del predio. Posteriormente, los agentes formalizaron la aprehensión y trasladaron al sospechoso para continuar con las actuaciones de rigor.
En la Fiscalía
El joven quedó a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por robo calificado por escalamiento en grado de tentativa, violación de propiedad privada y daños.
La Fiscalía en turno interviene en el caso y deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el ingreso al predio, la mecánica de los daños y la eventual responsabilidad penal del aprehendido.
Por el momento, no trascendieron otros detalles sobre el episodio ni se informó si el sospechoso registraba antecedentes vinculados con hechos similares.