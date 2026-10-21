Santa Fe

Cayó un joven acusado de dañar unos 130 vehículos en un predio de autopartes

El sospechoso, de 22 años, habría ingresado a un establecimiento de la zona norte con intenciones de sustraer elementos de distintos automóviles. El propietario lo retuvo hasta la llegada de la Policía de Acción Táctica, cuyos agentes concretaron la aprehensión. La causa quedó en manos de la Fiscalía en turno.