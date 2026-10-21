Un despliegue policial y judicial se llevó adelante durante la mañana de este miércoles en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, donde se concretaron cinco allanamientos en el marco de investigaciones por graves hechos delictivos. Como resultado preliminar de los procedimientos, los investigadores secuestraron armas de fuego, municiones, motocicletas y teléfonos celulares, además de detener a cinco personas.
Cinco allanamientos en Santa Fe: secuestraron armas, motos, celulares y hubo detenidos
Los procedimientos se realizaron durante la mañana del miércoles en distintos inmuebles de la capital provincial. Las medidas están vinculadas con investigaciones por tentativa de homicidio calificado, abuso de arma de fuego, amenazas y robo calificado. Entre los elementos incautados figuran dos pistolas y municiones.
Las medidas se realizaron en inmuebles ubicados en la zona de Chaco y Hermanos Figueroa, en Santa Cruz al 6400 y en San Valdivieso al 6600. Los procedimientos respondieron a distintas causas penales que tramitan ante el Ministerio Público de la Acusación.
Según la información inicial, las investigaciones comprenden delitos de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, abuso de arma de fuego, amenazas y robo calificado.
Despliegue coordinado
En las actuaciones intervienen los fiscales Andrés Marchi, María Arri y Guillermo Persello, quienes tienen a su cargo las distintas causas que motivaron las medidas judiciales.
Para concretar los ingresos a las propiedades, los investigadores contaron con la colaboración de los grupos de irrupción de la Unidad Regional I. Estos equipos especializados tuvieron la responsabilidad de asegurar los objetivos y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los funcionarios judiciales pudieran desarrollar las diligencias.
Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos puntos de la capital provincial, en una intervención que reunió a personal policial y representantes del Ministerio Público de la Acusación.
Resultados preliminares
Entre los elementos secuestrados durante los procedimientos figuran armas de fuego, municiones, motocicletas y teléfonos celulares, dispositivos que podrían aportar información relevante para el avance de las investigaciones.
De acuerdo con el balance preliminar, también fueron incautadas dos pistolas y cinco personas quedaron detenidas. No se difundieron, por el momento, las identidades de los arrestados ni se precisó a cuál de las causas corresponde cada uno de los elementos secuestrados.
Los resultados deberán ser evaluados por los fiscales intervinientes, que buscarán establecer si existe una relación directa entre los objetos incautados, las personas detenidas y los hechos investigados.
Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial y se aguarda que, con el avance de las diligencias, se conozcan mayores precisiones sobre el alcance de cada procedimiento.