Por distintas causas

Cinco allanamientos en Santa Fe: secuestraron armas, motos, celulares y hubo detenidos

Los procedimientos se realizaron durante la mañana del miércoles en distintos inmuebles de la capital provincial. Las medidas están vinculadas con investigaciones por tentativa de homicidio calificado, abuso de arma de fuego, amenazas y robo calificado. Entre los elementos incautados figuran dos pistolas y municiones.