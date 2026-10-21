Emboscada fatal en Santa Fe

Extienden la prisión para un acusado de homicidio que se arrepintió en medio de un juicio abreviado

Es uno de los implicados en el crimen de Paco Demarchi, un joven de Sancti Spíritu que, tres años atrás, viajó a la capital provincial para comprar una moto. Este miércoles se abrió la audiencia preliminar, de cara a un inminente juicio oral.