La Justicia de Santa Fe prorrogó por seis meses la prisión preventiva de Walter Ariel Carmona, uno de los acusados por el homicidio de Franco “Paco” Demarchi, el joven de Sancti Spíritu que viajó a la capital provincial para comprar una motocicleta y terminó asesinado en una emboscada, el 21 de julio de 2023.
Extienden la prisión para un acusado de homicidio que se arrepintió en medio de un juicio abreviado
Es uno de los implicados en el crimen de Paco Demarchi, un joven de Sancti Spíritu que, tres años atrás, viajó a la capital provincial para comprar una moto. Este miércoles se abrió la audiencia preliminar, de cara a un inminente juicio oral.
La decisión se tomó este miércoles, durante la reanudación de la audiencia preliminar que deberá dejar encaminado el juicio oral.
La jueza Rosana Carrara dispuso la extensión de la medida cautelar a pedido de la Fiscalía, con la conformidad del imputado y de su defensora, Virginia Balanda, del Ministerio Público de la Defensa. El plazo vigente vencía en noviembre, por lo que la prórroga permitirá mantener a Carmona detenido mientras se prepara el debate.
El acusado participó de la audiencia por videoconferencia desde su lugar de alojamiento bajo el cuidado del Servicio Pennitenciario.
En la sala estuvieron el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, Carlos Lacuadra, y la defensa, en una jornada que incluyó además un cuarto intermedio hasta la semana próxima, cuando se continuará con el tratamiento de la evidencia que podrá ser incorporada al juicio.
La audiencia se había reprogramado de urgencia luego de que Carmona desistiera de aceptar un procedimiento abreviado que contemplaba una pena de 28 años de prisión. La decisión modificó el rumbo previsto para la causa, que parecía encaminarse hacia una resolución consensuada y ahora deberá avanzar hacia un juicio oral y público, ante un tribunal técnico y no mediante jurado popular.
Un acuerdo trunco
El cambio de postura se produjo el jueves 8 de octubre, cuando la familia Demarchi había viajado desde Sancti Spíritu hasta Santa Fe con la expectativa de que el proceso llegara a su fin.
En aquella audiencia, Daniel Rubén Lescano, alias “Mono”, sí aceptó su responsabilidad y fue condenado a 29 años de prisión por el homicidio en ocasión de robo de Franco, además de otros dos hechos. También fue declarado reincidente.
Carmona, en cambio, dio marcha atrás luego de que el MPA expusiera las condiciones del acuerdo, que incluía una modificación de la calificación legal. Su decisión obligó a separar los caminos procesales de ambos imputados: mientras Lescano ya cumple la condena, el segundo deberá responder ante un tribunal de juicio.
La situación provocó malestar entre los familiares de la víctima, que habían acudido a Tribunales para cerrar una etapa del prolongado proceso. En sus expresiones públicas, cuestionaron el desarrollo de la causa y reclamaron justicia. Ese reclamo se sumó al dolor que atraviesan desde el asesinato del joven.
Engaño por redes sociales
Según la reconstrucción fiscal, Demarchi había contactado por redes sociales a una persona que ofrecía una Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos. La operación se coordinó por WhatsApp y quedó pactada para la mañana del 21 de julio de 2023.
El joven viajó desde Sancti Spíritu acompañado por un amigo y llegó en una camioneta hasta Hipólito Irigoyen al 4200, en barrio Roma, donde supuestamente iba a concretar la compra. Llevaba 1.200.000 pesos en efectivo.
La investigación sostiene que Carmona coordinó la emboscada y que, tras conocer la llegada de las víctimas, contactó a sus cómplices. Lescano encabezó el asalto junto con otros dos hombres que todavía no habían sido identificados. Los atacantes estaban armados y exigieron el dinero.
Cuando Demarchi intentó escapar con el vehículo, los delincuentes dispararon. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y le provocó la muerte. La camioneta terminó chocando contra el frente de una vivienda.
Para la acusación, el encuentro por la compra de la motocicleta fue una maniobra preparada para robarle el dinero al joven. La causa llega ahora a una nueva instancia, con uno de los responsables condenado y el otro a la espera de un juicio en el que enfrenta un pedido de pena de la Fiscalía de prisión perpetua.