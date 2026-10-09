Una profunda emotividad y un inesperado giro procesal marcaron la jornada del jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Catorce integrantes de la familia de Franco Demarchi viajaron desde Sancti Spíritu con la expectativa de cerrar un doloroso recorrido judicial, iniciado en julio de 2023 con el homicidio del joven, que continuará porque uno de los acusados decidió ir a juicio oral.
"El sistema debía cuidarnos y falló”: la dura carta de la familia de Franco Demarchi
Juan Martín, hermano de la víctima, declaró al comienzo de la audiencia en la que Rubén Lescano fue condenado a 29 años de prisión por el crimen y Walter Carmona rechazó el juicio abreviado.
El inicio de la audiencia ante el tribunal integrado por los jueces Sergio Carraro, Celeste Minniti y Pablo Ruiz Staiger estuvo signado por la lectura de una carta redactada por los allegados de la víctima. Juan Martín Demarchi, hermano del joven asesinado, tomó la palabra para dar voz al inmenso dolor familiar.
Tras esa intervención, la audiencia tomó rumbos divergentes para los dos imputados. Rubén Darío Lescano aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y fue condenado a 29 años de prisión efectiva. En tanto, Walter Ariel Carmona rechazó el acuerdo firmado previamente y decidió ir a juicio.
“Nos destruyeron la vida”
Sentado al lado del fiscal Estanislao Giavedoni, y respaldado por su familia, Juan Martín recordó a su hermano de 28 años, conocido por todos como “Paco”. Lo describió como un joven “trabajador, emprendedor, familiero y muy querido” por su comunidad. Explicó que era padrino de dos niñas y que en los últimos años se convirtió en tío de sobrinos que no llegaron a conocerlo.
Angustiado, rememoró la trágica mañana del 21 de julio de 2023. Explicó que Franco viajó a la capital provincial con sus ahorros para comprar una moto y que al llegar al punto pactado en el barrio Roma, cayó en una emboscada planificada.
El relato enfatizó que a Paco tres personas armadas le dispararon a matar en la cabeza: “Hoy nos toca estar en esta sala para negociar una pena, cuando a Paco nadie le dio la oportunidad de negociar”, cuestionó con dolor su hermano ante los magistrados. Asimismo, la misiva reflejó la devastación del entorno familiar tras el crimen: “Ese día no solo mataron a Paco, nos destruyeron la vida a todos”.
Por último, apuntó hacia las fallas estatales y criticó que el hecho se coordinó desde una comisaría y con un prófugo en la calle. Franco “murió también porque el sistema que debía cuidarnos falló”, sentenció su hermano, y reiteró su pedido de justicia y la aplicación de penas ejemplares “para que ninguna otra familia tenga que sentarse acá a hablar de un hijo o un hermano que ya no está”.
Uno condenado, el otro a juicio
Concluidas las palabras de la familia, el fiscal Giavedoni expuso los términos de los acuerdos de procedimiento abreviado. Pasados los cincuenta minutos de debate, el imputado Walter Ariel Carmona (27) dio marcha atrás sorpresivamente y no ratificó el acuerdo que preveía una condena a 28 años de prisión.
Carmona está acusado como partícipe principal del homicidio. La investigación del fiscal Carlos Lacuadra determinó que concretaba las falsas ventas en redes sociales desde la celda de la Comisaría Sexta, utilizando el celular de su madre para pactar con las víctimas y alertar a sus cómplices.
Frente al rechazo de Carmona, la fiscalía solicitó reanudar de inmediato la audiencia preliminar. El objetivo del MPA es avanzar rápidamente hacia el juicio oral, durante el cual solicitará la aplicación de prisión perpetua bajo la calificación de “homicidio criminis causa”. Mientras, el acusado permanecerá en prisión preventiva.
Por su parte, Rubén Darío Lescano (29), alias “Mono”, asumió su responsabilidad como autor material del homicidio y fue condenado por unanimidad a 29 años de prisión y declarado reincidente. Lescano disparó a Demarchi cuando el joven intentó evitar que le robaran.
El tribunal declaró a Lescano culpable de “homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma”, sumado a dos “tentativas de homicidio” anteriores, una cometida bajo la misma modalidad que el crimen de Demarchi. Cumplirá la pena en prisión, al tiempo que la causa contra Carmona se encamina al juicio oral o por jurados. Aún hay dos atacantes sin identificar.