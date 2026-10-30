Una década después

Las escuchas y una traición familiar reactivaron un crimen en el Portón del Norte santafesino

El empresario de San Justo, Roque Zanutigh, fue asesinado a puñaladas en enero de 2016 durante un robo. La investigación atravesó años sin resultados, hasta que una serie de intervenciones telefónicas y el testimonio del hermano del principal sospechoso permitieron reconstruir una hipótesis que ahora deberá probarse en juicio.