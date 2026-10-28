Era un crimen impune

Prisión preventiva por el asesinato de un vecino de San Justo cometido hace una década

El principal acusado ya cumple una condena por narcotráfico en Coronda. La investigación por la muerte de Roque Zanutigh, en enero de 2016, avanzó tras escuchas telefónicas y la declaración de un hermano del sospechoso. Su pareja y su madre también quedaron privadas de la libertad por una causa vinculada al microtráfico.