Un hombre de 38 años fue asesinado a tiros durante la madrugada de este sábado 7 en la zona noroeste de Rosario. Es el segundo crimen que se registra en el mes de noviembre y el número 76 en lo que va del año en el departamento Rosario.
Rosario: asesinaron a tiros a un hombre en la zona noroeste
El homicidio ocurrió durante la madrugada de este sábado, en un sector de barrio Industrial. La víctima fatal, de 38 años, vivía cerca del lugar donde fue atacada. Es el segundo crimen que se registra en el mes de noviembre.
El crimen se produjo poco después de las 3AM. A esa hora se recibieron llamados al 911 indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había una persona sin vida en el ingreso a una vivienda ubicada en un extremo de barrio Industrial.
A los pocos minutos llegó hasta la zona personal policial, que fue interceptado por varias personas. Una de ellas relató que había escuchado detonaciones de arma de fuego, en inmediaciones de French y pasaje San Gerónimo. Y cuando salió de su casa a ver que pasaba, vio venir tambaleando a un hombre, hasta que finalmente cayó en el ingreso de una vivienda de la cuadra, y a los pocos minutos, falleció.
Personal médico llegó un rato más tarde y constató el fallecimiento del hombre, identificado como Ramón G., como consecuencia de heridas de arma de fuego en el abdomen y tórax.
En el lugar donde se presume se produjo el ataque se hallaron al menos 2 vainas servidas calibre 9 milímetros, que fueron enviadas a peritar.
Voceros policiales señalaron que la víctima residía a pocas cuadras del lugar del crimen.
Se desconoce hasta el momento quién o quiénes fueron los atacantes.
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