Los tres hombres que permanecían desaparecidos tras el naufragio de una lancha en el río Paraná, frente a Fray Luis Beltrán, fueron encontrados sin vida. El último hallazgo fue el de Héctor Flores, cuyo cuerpo fue localizado el domingo por la noche en San Pedro e identificado posteriormente por sus familiares.
Encontraron los cuerpos de los tres desaparecidos tras el naufragio en Fray Luis Beltrán
La identificación de Héctor Flores, hallado en San Pedro, completó la localización de las víctimas. Los otros dos pescadores habían sido encontrados en el sur santafesino.
Flores era buscado junto a Gustavo Fabián Muñoz y Ezequiel Stegmann desde el accidente ocurrido el 15 de octubre. Los cuatro ocupantes de la embarcación cayeron al agua y solo uno logró sobrevivir. Los cuerpos de sus compañeros fueron encontrados en distintos puntos del río durante los días posteriores.
El último hallazgo, en San Pedro
Personal de Prefectura Naval encontró a Flores alrededor de las 20.30 del domingo en la zona de Vuelta de Obligado, a la altura del kilómetro 295 de la hidrovía. Tras las actuaciones judiciales y la autopsia en la morgue, la fuerza confirmó su identidad mediante el reconocimiento de sus familiares.
El día anterior había sido localizado Muñoz frente a la guardería náutica Tifón Water Planet, en Granadero Baigorria. Un llamado al 911 alertó a las 8.50 sobre la presencia de un cuerpo cerca de los pontones de amarre. La Policía preservó el sector y solicitó la intervención de Prefectura.
Los familiares de Muñoz lo reconocieron el sábado por la tarde en el Instituto Médico Legal de Rosario, a partir de sus características físicas, tatuajes y pertenencias. Previamente, Stegmann, de 35 años, había sido encontrado por un hombre que navegaba en canoa en la zona de Nogués y La Ribera, en Villa Gobernador Gálvez.
Cuatro ocupantes y un sobreviviente
El naufragio ocurrió durante la noche, cuando los cuatro hombres intentaban cruzar el Paraná a bordo de una lancha. Según el relato del sobreviviente, perdieron el control de la embarcación a pocos metros de llegar al Club Náutico de Fray Luis Beltrán y todos cayeron al agua.
Rogelio C., de 61 años, logró ponerse a salvo y fue localizado por Prefectura en los muelles de la empresa Puerto BG, en San Lorenzo. Luego recibió atención en el hospital Granaderos a Caballo. El hombre contó que viajaba con tres amigos y que, después de caer al río, perdió contacto con ellos.
Los rastrillajes tras el accidente
Como informó El Litoral en su cobertura inicial, Prefectura desplegó guardacostas y buzos de la Estación de Salvamento Rosario para buscar a los desaparecidos. También participaron los Bomberos Voluntarios de Rosario, con drones y personal especializado en rescate acuático.
El operativo tuvo hallazgos en tres jurisdicciones: Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria y San Pedro. Con la identificación de Flores quedaron localizados todos los ocupantes de la lancha: tres murieron y el cuarto sobrevivió. Las circunstancias del naufragio son materia de investigación.