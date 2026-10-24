Un joven de 20 años murió en la noche del viernes 23 de octubre en el hospital de emergencias, donde había ingresado un rato antes con heridas de arma de fuego ocasionadas durante un ataque a tiros registrado en un pasillo de barrio Vía Honda, en la zona oeste de Rosario.
Rosario: ataque a balazos terminó con un muerto en zona oeste
El hecho ocurrió en la noche del viernes 23 en un pasillo de barrio Vía Honda. La víctima fatal tenía 20 años. Una chica de 19 fue herida y quedó internada. Es el noveno homicidio durante el mes de octubre.
Alrededor de las 19:30 ingresaron al sistema 911 varios llamados indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de Espinosa al 5100 (casi esquina Cerrillos) y que había al menos una persona herida.
A los pocos minutos llegó personal policial, que encontró a un joven tirado en el ingreso a un pasillo, al costado de un gran charco de sangre. Una ambulancia del Sies lo trasladó al hospital de emergencias, donde fue atendido por heridas de arma de fuego en el abdomen. Poco antes de las 21, se comunicó su fallecimiento. Fue identificado como Matías G., de 20 años.
En el lugar donde fue hallado el joven herido, personal policial incautó al menos 5 vainas servidas, que fueron enviadas a peritar.
Además, cerca de las 21 ingresó al sector de guardia del Heca (en un auto particular) una joven de 19 años, con una herida de arma de fuego en el abdomen. Según su relato, había sido herida en inmediaciones de Cerrillos y Espinosa, y mencionó que el hecho se dio en el marco de una discusión entre varias personas, donde también había resultado herida otra persona.
Es el noveno crimen que se registra en el mes de octubre y un total de 73 en lo que va del año en el departamento Rosario.