Tres disparos al aire sellaron el robo a la dueña de una mueblería que acababa de cerrar su local en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Menos de un mes después, los motochorros fueron detenidos y este viernes fueron imputados en los tribunales locales.
Motochorros imputados por millonario robo a empresaria santafesina
Abordaron violentamente a la mujer y le sustrajeron una mochila con 8 millones de pesos. Fueron imputados y permanecerán tras las rejas hasta el miércoles, cuando se definirá su situación procesal.
Tomás Gustavo Alarcón y Uriel Adrián Acevedo fueron detenidos esta semana por orden de la fiscal Gabriela Arri y llegaron esposados a la audiencia realizada este viernes ante el juez penal Martín Torres.
Les atribuyeron la coautoría del delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego”, tras lo cual la fiscalía solicitó que se fije audiencia para tratar la prisión preventiva. La misma fue agendada para el miércoles de la semana próxima.
La defensa de Acevedo está a cargo del abogado Alejo Almirón, mientras que Alarcón cuenta con la representación del Dr. Martín Peón. Alarcón también era requerido por el fiscal Andrés Marchi en una causa que investiga una tentativa de homicidio.
Armados y con cascos
El robo a la empresaria santafesina ocurrió el lunes 28 de septiembre, aproximadamente a las 20.10, cuando la mujer se retiraba de su local comercial “Outlet del Mueble”, ubicado sobre calle Villas 9700.
De la atribución delictiva surge que los motochorros, “previa distribución de roles conforme a un plan común, abordaron violentamente a mujer” mientras se dirigía a su auto. Ella llevaba consigo una mochila con aproximadamente 8 millones de pesos.
Se le cruzaron a bordo de una motocicleta marca Honda Wave 110cc blanca, ambos con casco, para luego exhibir uno de ellos un arma de fuego, atemorizándola. Le quitaron la mochila y efectuaron tres disparos al aire antes de darse a la fuga.
Uno de los proyectiles impactó en la luneta del vehículo de la víctima. En el lugar del hecho los peritos levantaron tres vainas servidas calibre .380 ACP.
Detenidos e imputados
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Arri, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso la realización de una serie de medidas. Tras lograr identificar a los delincuentes, solicitó autorización para llevar a cabo dos allanamientos.
El miércoles 21 de octubre, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegaron dos operativos en fincas ubicadas sobre calle Santa Cruz al 6440 y San Valdiviesio al 6600, en el extremo noroeste de la capital provincial. Allí fueron detenidos Alarcón y Acevedo.
Tras la atribución delictiva realizada este viernes, los motochorros continuarán privados de su libertad. Su futuro procesal se definirá el próximo miércoles. La fiscalía adelantó que solicitará que permanezcan en prisión preventiva mientras la causa avanza.