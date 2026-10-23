La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, brindó detalles sobre los procedimientos realizados en el departamento La Capital para combatir la sustracción de cables, medidores y otros elementos de bronce y cobre. Confirmó que se registraron 190 intervenciones policiales en lo que va de 2026 y destacó que también se realizan inspecciones en chatarrerías y desarmaderos. Dos establecimientos fueron clausurados recientemente en Santo Tomé.
Robo de metales: reconocen reincidencia y buscan identificar a quienes compran lo sustraído
La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó que existen personas que fueron aprehendidas reiteradamente por hechos vinculados con la sustracción de cables y otros metales. En paralelo, la Provincia impulsa inspecciones en chatarrerías, desarmaderos y locales de autopartes para investigar los circuitos de comercialización. El balance oficial contabiliza 257 personas detenidas y 190 procedimientos en el departamento La Capital durante 2026.
El robo de cables y metales se convirtió en una preocupación recurrente para vecinos de distintos barrios de la ciudad de Santa Fe y localidades del área metropolitana. Frente a esta problemática, el Gobierno provincial aseguró que mantiene operativos preventivos y patrullajes focalizados para detectar a quienes sustraen estos materiales y avanzar sobre los circuitos que permiten su comercialización.
Durante una conferencia realizada este viernes en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, en la capital provincial, Coudannes informó que, desde comienzos de año, la Policía detuvo a 257 personas vinculadas con estos hechos en el departamento La Capital. La cifra forma parte de un balance que incluye 190 procedimientos relacionados con el robo de cables, medidores y otros elementos metálicos.
La funcionaria sostuvo que el despliegue policial también permitió incrementar las tareas de identificación. Según precisó, en lo que va de 2026 se superaron las 600.000 identificaciones de personas y las 170.000 de automóviles y motocicletas en el departamento.
Controles en chatarrerías
Uno de los ejes de la estrategia oficial apunta a los lugares donde los elementos sustraídos podrían ingresar al circuito comercial. En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Seguridad trabaja junto con la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), la Policía de Investigaciones (PDI) y los municipios en inspecciones a chatarrerías y desarmaderos.
Coudannes confirmó que durante las últimas semanas se dispusieron dos clausuras de establecimientos en Santo Tomé. Estas medidas se complementan con controles sobre las habilitaciones comerciales y con investigaciones destinadas a establecer la procedencia de los materiales que se encuentran en esos negocios.
La vocera remarcó que el objetivo es avanzar sobre toda la cadena vinculada con el delito, desde quien sustrae un cable o una pieza metálica hasta quienes la reciben, distribuyen o comercializan.
“Hay que ir contra toda la cadena de montaje de este delito”, sostuvo la funcionaria al referirse a la necesidad de investigar no solamente a quienes cometen los robos, sino también a quienes podrían participar en las etapas posteriores.
En esa línea, explicó que la PDI trabaja para reconstruir los circuitos de comercialización y determinar si detrás de determinados hechos existen grupos organizados. Las investigaciones abarcan tanto los procedimientos en la vía pública como las inspecciones en chatarrerías, locales de autopartes y desarmaderos.
Llegar hasta los compradores
Consultada sobre la reiteración de estos hechos, Coudannes reconoció que existen personas que fueron aprehendidas en más de una oportunidad por episodios relacionados con el robo de metales. Señaló que esa situación plantea la necesidad de sostener las estrategias de seguridad y fortalecer las herramientas con las que cuentan fiscales y jueces.
“Hay reincidencias y eso nosotros lo notamos y lo identificamos”, afirmó. En ese contexto, consideró relevante el debate legislativo sobre nuevas medidas de seguridad y las facultades que se requieren para intervenir frente a distintas modalidades delictivas.
La funcionaria también destacó que los operativos se planifican a partir del análisis de los sectores donde se concentran los hechos. Según explicó, las autoridades evalúan semanalmente la actividad delictiva en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana para orientar los despliegues policiales hacia los denominados puntos calientes.
Medidores y picaportes
El fenómeno no se limita al robo de cables. Los procedimientos también incluyen la sustracción de medidores, picaportes, piezas de bronce y otros componentes metálicos, cuya desaparición puede ocasionar daños en propiedades particulares y afectar instalaciones y servicios.
Coudannes mencionó, además, intervenciones relacionadas con el robo de partes de equipos de aire acondicionado y señaló que el Gobierno mantiene contacto con representantes vecinales para atender situaciones que generan preocupación en los barrios.
La estrategia provincial, según explicó, busca combinar la prevención en la vía pública con las tareas de investigación y el control de los establecimientos que reciben materiales. El propósito es identificar a los responsables y reconstruir el recorrido de los elementos sustraídos hasta su eventual comercialización.
Las cifras difundidas por el Gobierno reflejan la dimensión que adquirió esta problemática en el departamento La Capital. Con 257 personas detenidas y 190 procedimientos informados en lo que va del año, las autoridades buscan sostener los operativos y profundizar las investigaciones para reducir una modalidad delictiva que afecta cotidianamente a vecinos de Santa Fe y su área metropolitana.