Santa Fe

Robo de metales: reconocen reincidencia y buscan identificar a quienes compran lo sustraído

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó que existen personas que fueron aprehendidas reiteradamente por hechos vinculados con la sustracción de cables y otros metales. En paralelo, la Provincia impulsa inspecciones en chatarrerías, desarmaderos y locales de autopartes para investigar los circuitos de comercialización. El balance oficial contabiliza 257 personas detenidas y 190 procedimientos en el departamento La Capital durante 2026.