Un hombre fue agredido por dos cuidacoches ilegales en la ciudad de Córdoba después de negarse a pagarles por estacionar su vehículo en la vía pública. Durante el enfrentamiento, la víctima se defendió con su cinturón y los sospechosos terminaron detenidos.
Video: se defendió a cintazos de dos cuidacoches que lo atacaron en Córdoba
Las cámaras del 911 registraron la agresión en barrio Güemes. Los sospechosos fueron detenidos y la víctima recibió atención médica en el Hospital Misericordia.
El episodio ocurrió en el barrio Güemes y quedó registrado por las cámaras del sistema de emergencias 911, cuyos operadores advirtieron la agresión y dieron aviso para que interviniera la Policía.
Lo atacaron con palos y una piedra
Según las imágenes observadas por los operadores, dos hombres golpeaban a la víctima con palos y una piedra, mientras que el conductor intentaba defenderse utilizando su cinturón.
Tras detectar lo que sucedía, se desplegó un operativo policial que permitió localizar y detener a ambos sospechosos.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos varillas y una piedra que habrían sido utilizadas para atacar al hombre. Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital Misericordia para recibir atención médica.
Qué establece la ley
En abril de este año, la provincia de Córdoba sancionó la Ley N.º 11.117, que modifica el Código de Convivencia Ciudadana para regular el uso del espacio público y reforzar las herramientas de control sobre determinadas conductas.
La normativa contempla sanciones para quienes, sin autorización del municipio correspondiente, exijan o impongan pagos por cuidar vehículos en la vía pública o en espacios de acceso público.
Las penalidades previstas incluyen hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta 50 Unidades de Multa o arresto de hasta seis días.
Cuáles son los agravantes previstos
La ley también contempla sanciones más severas cuando la conducta se comete en grupo, involucra a menores de edad o se produce durante eventos masivos. También considera circunstancias vinculadas con lugares sensibles, como hospitales, establecimientos educativos y zonas de alta circulación.
Además, incorpora sanciones para quienes cuentan con habilitación para realizar la actividad, pero incumplen las condiciones establecidas para ejercerla.