Un hombre de 32 años fue detenido este jueves por la mañana en María Grande, Entre Ríos, luego de ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja y amenazarla con un cuchillo delante de sus tres hijas menores de edad. El episodio terminó cuando un policía le disparó con una escopeta para detener la agresión.
María Grande: irrumpió en la casa de su expareja, la amenazó con un cuchillo y terminó baleado
El hombre tenía antecedentes por violencia de género y una restricción judicial de acercamiento. Tras la intervención policial, quedó detenido y a disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió cerca de las 6.15 en una propiedad situada en la calle 20 de Septiembre al 1000, en el departamento Paraná.
Entró por la fuerza
De acuerdo con fuentes policiales, el hombre pateó la puerta de entrada para ingresar a la casa. En ese momento, la mujer se encontraba refugiada en una habitación junto a sus tres hijas.
El acusado tenía antecedentes por violencia de género y había sido notificado de medidas judiciales que le prohibían acercarse a su expareja. Además, se encontraba en situación de calle.
Cuando los efectivos llegaron al domicilio, el hombre logró entrar en la habitación donde estaban la mujer y las niñas. Según la reconstrucción policial, la sujetó con un brazo mientras sostenía un cuchillo y exigió que los uniformados se retiraran del lugar.
Intentó atacar a los policías
La situación se agravó cuando la mujer consiguió soltarse y alejarse del agresor. En ese momento, el hombre intentó atacar con el arma blanca a los policías que intervenían.
Ante la agresión, uno de los efectivos disparó una escopeta cargada con munición antitumulto. Los perdigones impactaron por encima de la rodilla izquierda del hombre, quien perdió la estabilidad y pudo ser reducido por los agentes.
Quedó detenido
Una vez controlada la situación, el acusado fue detenido y trasladado a la Alcaidía, donde permanece a disposición de la Justicia.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, los investigadores secuestraron el cuchillo utilizado durante las amenazas y una vaina servida correspondiente al disparo policial.
La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales del detenido.