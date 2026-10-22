“Estoy operado de hemorroides y soy seco de vientre”. La explicación llegó al final de una audiencia judicial realizada el martes en los tribunales de Santa Fe, cuando un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales C. J. M. M., pidió la palabra para plantear un problema de salud.
“Seco de vientre”: quedó preso por robar una garrafa en Colastiné Norte
El acusado solicitó al juez su traslado a una unidad penitenciaria y asistencia médica urgente, a raíz de su padecimiento físico. Las partes adelantaron que se encuentran en tratativas de un acuerdo de juicio abreviado.
Acababa de aceptar seguir detenido por un intento de robo en Colastiné Norte, pero necesitaba que atendieran una dolencia que, según manifestó, lo aquejaba desde hacía varios días.
“Desde el jueves pasado no voy de cuerpo”, agregó ante el juez Lisandro Aguirre, a quien también le solicitó que le suministraran laxantes. El magistrado tomó nota del planteo y ordenó que fuera trasladado a un hospital público antes de continuar con el cumplimiento de la medida cautelar, además de comunicar su situación al Servicio Penitenciario Provincial.
El episodio se produjo durante la audiencia imputativa en la que el fiscal Ignacio Lascurain atribuyó al hombre un hecho ocurrido el jueves 15 de octubre, alrededor de las 21.30, en una vivienda de calle Ibirá Pitá al 6800, en Colastiné Norte, ciudad de Santa Fe.
Una garrafa y un tapial
Según la acusación, el sospechoso trepó un tapial de aproximadamente dos metros de altura para ingresar al inmueble. Ya en el patio, forzó una cadena con candado que sujetaba una garrafa amarilla de 10 kilos y se apoderó de ella.
Los habitantes de la casa advirtieron lo que ocurría y dieron aviso a la Policía. Una patrulla del Comando de la Costa lo interceptó en flagrancia cuando intentaba alejarse con el elemento sustraído.
Lascurain le atribuyó el delito de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa, en calidad de autor.
Acuerdo en marcha
Durante la audiencia, el fiscal informó que las partes habían arribado a un acuerdo para solicitar la prisión preventiva mientras avanzan las tratativas para resolver el caso mediante un juicio abreviado.
Para fundamentar el pedido, sostuvo que existe evidencia sobre "la ocurrencia del hecho y la autoría" del detenido, que consideró suficientemente acreditadas en esta instancia.
También hizo hincapié en que el imputado registra “antecedentes penales condenatorios”. Por ese motivo, advirtió que, en caso de recibir una nueva condena, “la pena será de cumplimiento efectivo” y sería declarado reincidente.
El representante del Ministerio Público de la Acusación agregó que existen riesgos procesales y que resulta necesario resguardar a las víctimas, quienes son vecinos del acusado. En ese marco, aclaró que las partes se encuentran "abocadas a resolver este conflicto penal a través de un juicio abreviado".
El defensor Héctor Acuña confirmó el acuerdo y se allanó a la medida cautelar de máxima mientras continúan las negociaciones.
Al tomar la palabra, el imputado aceptó permanecer detenido, aunque insistió en la necesidad de recibir atención médica. El juez Aguirre dejó constancia de lo manifestado y dispuso su traslado a un nosocomio público para que fuera evaluado por la dolencia referida.
La prisión preventiva quedó así acompañada por una orden concreta: garantizar que el detenido reciba asistencia médica para atender su problema de salud mientras permanece bajo custodia estatal.