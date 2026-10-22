Con antecedentes

“Seco de vientre”: quedó preso por robar una garrafa en Colastiné Norte

El acusado solicitó al juez su traslado a una unidad penitenciaria y asistencia médica urgente, a raíz de su padecimiento físico. Las partes adelantaron que se encuentran en tratativas de un acuerdo de juicio abreviado.