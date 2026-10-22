Unidad Regional I

Departamento La Capital: la policía detuvo a 257 personas por hechos relacionados a robo de cable y metales

Entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026, se concretaron un total de 190 procedimientos vinculados a la sustracción y comercialización ilegal de cables, medidores, picaportes y otros elementos de bronce y cobre.