Inseguridad

Alerta en María Selva y Guadalupe por una ola de robos de picaportes y medidores de gas

Los vecinos denuncian una sucesión de hechos en los que delincuentes violentan gabinetes y puertas para llevarse elementos de bronce o cobre. La preocupación se extendió por grupos de WhatsApp y redes sociales, donde los damnificados intercambian advertencias y buscan medidas para proteger sus viviendas.