Un hombre fue detenido este jueves en barrio Villa María Selva de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa que investiga amenazas calificadas y extorsión vinculadas al cobro abusivo de un préstamo de dinero.
Detuvieron a un “prestamista” acusado de utilizar violentos métodos para cobrar deudas
El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones, con apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas. El presunto “usurero” tenía en su poder una réplica de pistola, que fue secuestrada.
El operativo fue concretado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), con el apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional IV.
La medida judicial se llevó a cabo en una vivienda situada en calle Ruperto Godoy al 2000. Durante la irrupción y posterior requisa del domicilio, las fuerzas de seguridad lograron secuestrar elementos de interés para la causa: una notebook, tres teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego, entre otros elementos.
Origen
La causa judicial comenzó a raíz de la denuncia de una persona que había solicitado un préstamo inicial de $ 300.000.
De acuerdo con el testimonio recabado por los investigadores, el monto adeudado comenzó a incrementarse de forma desproporcionada mediante la exigencia constante de pagos semanales.
El hecho más grave ocurrió el pasado 26 de septiembre. Ese día, cuando la víctima se dirigió al domicilio del sospechoso, este la habría agredido físicamente y la habría amenazado ostentando un arma de fuego para exigir la cancelación de la supuesta deuda.
Situación procesal
Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, el sospechoso —identificado por las iniciales G. R. P.— fue trasladado a la sede policial.
Allí se le notificó formalmente la formación de la causa en su contra por los delitos de amenazas calificadas y extorsión, quedando alojado a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.