Evasión impositiva

Policía Federal realizó cuatro procedimiento en Santa Fe por presuntos delitos económicos

Agentes federales cumplieron cuatro órdenes de presentación en distintos puntos de la provincia, en el marco de una causa que tramita ante la Justicia nacional en lo Penal Económico. Los procedimientos alcanzaron domicilios vinculados con el Registro General de la Propiedad Inmueble, la Empresa Provincial de la Energía, una empresa particular vinculada al agro y el Registro de la Propiedad Automotor de Reconquista. No se informaron detenciones ni resultados específicos de las medidas.