La Policía Federal Argentina concretó cuatro órdenes de presentación en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, en el marco de una investigación por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y delitos contemplados en el Código Penal. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Policía Federal realizó cuatro procedimiento en Santa Fe por presuntos delitos económicos
Agentes federales cumplieron cuatro órdenes de presentación en distintos puntos de la provincia, en el marco de una causa que tramita ante la Justicia nacional en lo Penal Económico. Los procedimientos alcanzaron domicilios vinculados con el Registro General de la Propiedad Inmueble, la Empresa Provincial de la Energía, una empresa particular vinculada al agro y el Registro de la Propiedad Automotor de Reconquista. No se informaron detenciones ni resultados específicos de las medidas.
Los procedimientos se llevaron adelante el miércoles, con la participación de personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe, en colaboración con el Departamento de Investigaciones Especiales de la fuerza federal.
Santa Fe, San Justo y Reconquista
Las medidas se concretaron en cuatro domicilios vinculados con organismos públicos y una firma privada. En la ciudad de Santa Fe, los efectivos se presentaron en la sede del Registro General de la Propiedad Inmueble, ubicada en San Martín 2545/49, planta baja.
Otro de los procedimientos tuvo lugar en un inmueble de Francisco Miguens 260, quinto piso, torre 2, vinculado con la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
Los operativos también se extendieron al interior provincial. En San Justo, se cumplió una orden en un domicilio relacionado con una firma particular vinculada a la actividad agropecuaria.
El cuarto procedimiento se realizó en Belgrano 1012, en Reconquista, donde funciona el Registro Seccional N.º 1 del Registro de la Propiedad Automotor.
Según la información oficial, las cuatro medidas fueron cumplidas por personal de la DUOF Santa Fe en apoyo a los investigadores federales que intervienen en el expediente.
Presuntos delitos tributarios y económicos
La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo interinamente del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Secretaría N.º 4.
El expediente investiga presuntas infracciones a la Ley 27.430, que contempla disposiciones vinculadas con delitos tributarios, además de figuras penales citadas en la carátula, entre ellas las previstas en los artículos 210 ter y 303 del Código Penal.
La información difundida por la fuerza federal no precisa qué documentación o elementos se buscaban en cada domicilio ni detalla los resultados particulares de las presentaciones. Tampoco se informó sobre personas detenidas o imputaciones derivadas de los procedimientos.
Por el momento, las actuaciones se enmarcan en las medidas ordenadas dentro de una investigación judicial en curso, por lo que la eventual responsabilidad de las personas mencionadas en el expediente deberá ser determinada por la Justicia.