Las autoridades sanitarias de Catamarca brindaron detalles sobre la muerte de un niño de 10 años que contrajo meningoencefalitis amebiana primaria tras visitar un complejo termal. Durante una conferencia de prensa, informaron que se trata de una enfermedad extremadamente infrecuente y aseguraron que el episodio fue aislado.
Qué se sabe de la muerte del niño por la ameba come cerebros en Catamarca
El pequeño tenía 10 años y había visitado un complejo termal en Fiambalá. Las autoridades realizan estudios para determinar las circunstancias del caso y difundieron medidas para reducir el riesgo de infección.
El encuentro se realizó este miércoles, luego del fallecimiento del menor y de la clausura preventiva del complejo termal de Fiambalá, dispuesta por el municipio. Allí, funcionarios del Ministerio de Salud provincial explicaron las características de la infección, las medidas para prevenirla y las investigaciones que continúan en marcha.
La ministra de Salud, Johana Carrizo, remarcó la importancia de comunicar la información con responsabilidad para evitar generar preocupación innecesaria en la población. También destacó la intervención de los profesionales del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, cuyo equipo de Infectología detectó la sospecha clínica y solicitó estudios específicos.
Qué se sabe sobre la enfermedad
La meningoencefalitis amebiana primaria es una infección extremadamente poco frecuente que afecta el sistema nervioso central. Durante la conferencia, Carrizo señaló que se registraron alrededor de 400 casos en todo el mundo a lo largo de la historia.
La secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos, explicó que la infección puede producirse cuando agua contaminada con la ameba ingresa por la nariz y el microorganismo alcanza el sistema nervioso central, donde provoca una inflamación grave.
La funcionaria aclaró que la enfermedad no se transmite de persona a persona ni por beber agua que contenga la ameba. Por eso, las autoridades insistieron en la importancia de comprender las vías de exposición y seguir las recomendaciones preventivas.
Bustos también indicó que, según los antecedentes mencionados durante la conferencia, este sería el segundo caso documentado en Argentina. El anterior se registró en 2017, en la provincia de Buenos Aires.
Investigan las condiciones del complejo
Tras la muerte del niño, el municipio de Fiambalá dispuso la clausura preventiva del complejo termal. En paralelo, un equipo técnico del Ministerio de Salud provincial llevó adelante una investigación epidemiológica y ambiental en la zona.
Como parte de las tareas, se recolectaron muestras de agua que actualmente están siendo analizadas en el Instituto Malbrán, en Buenos Aires. Los resultados permitirán avanzar en el estudio de las condiciones vinculadas con el episodio.
Carrizo explicó que la infección requiere determinadas condiciones de exposición al microorganismo y volvió a remarcar el carácter excepcional de este tipo de casos.
Por su parte, el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, señaló que el municipio mantiene protocolos de limpieza y desinfección de las instalaciones termales.
Recomendaciones
Durante la conferencia, las autoridades sanitarias difundieron una serie de medidas preventivas para quienes concurren a aguas termales y otros espacios naturales de agua dulce. El objetivo es reducir las posibilidades de que el agua ingrese por la nariz durante las actividades acuáticas.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar zambullirse o sumergir la cabeza en las piletas termales.
- Reducir el ingreso de agua por la nariz durante las actividades acuáticas. Cuando corresponda, se pueden utilizar pinzas nasales.
- Usar las piletas termales principalmente para relajarse, evitando nadar.
- Mantener una correcta cloración en las piletas domiciliarias.
- Realizar la limpieza y el mantenimiento periódico de las instalaciones acuáticas.
Las autoridades destacaron que estas medidas buscan disminuir los riesgos de exposición y remarcaron que la información debe difundirse de manera clara y responsable.
Mientras continúa el análisis de las muestras tomadas en Fiambalá, el complejo permanece bajo una medida preventiva y las autoridades sanitarias siguen investigando las circunstancias del caso.