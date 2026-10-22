Un matrimonio fue víctima de un violento asalto durante la madrugada del jueves en una vivienda de la localidad de San Carlos Sud, (Dpo Las Colonias). Cuatro hombres con los rostros cubiertos y guantes negros ingresaron por un ventiluz del baño, redujeron a los moradores y los ataron con precintos mientras exigían dólares y otros elementos de valor. Finalmente, escaparon con algunos millones de pesos y varias joyas.
Violento asalto en San Carlos Sud: ataron a un matrimonio y les robaron joyas y millones de pesos
Cuatro delincuentes con los rostros cubiertos ingresaron durante la madrugada a una vivienda en San Carlos Sud, y redujeron a sus moradores con precintos. Les exigieron entregar dólares y elementos de valor antes de escapar con cinco millones de pesos y varias joyas. La Policía trabajó en el lugar en busca de rastros que los guíen hasta los autores.
El hecho es investigado como robo calificado con privación ilegítima de la libertad y movilizó a personal policial y de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajó en la escena para buscar elementos que permitan identificar a los responsables.
Víctimas maniatadas
El episodio se conoció alrededor de las 4 de la madrugada, cuando las víctimas solicitaron asistencia policial. Al llegar al domicilio atacado, efectivos de la Subcomisaría 6ª de la Unidad Regional XI entrevistaron a los moradores, quienes relataron las circunstancias del asalto.
De acuerdo con la información preliminar, cuatro hombres encapuchados y con guantes negros habrían ingresado a la vivienda a través del ventiluz del baño. Una vez dentro, sorprendieron a la pareja y la redujeron mediante el uso de precintos, con los que les inmovilizaron las manos.
Los delincuentes comenzaron entonces a exigirles dólares y otros objetos de valor. Tras apoderarse del dinero y las joyas, abandonaron el inmueble por el patio trasero y escaparon antes de la llegada de la Policía.
Investigación en curso
A partir de la denuncia, se convocó a especialistas policiales de Las Colonias, dependiente de la PDI, que se presentaron en el lugar para realizar las primeras tareas periciales.
Durante el relevamiento, los investigadores habrían observado algunos indicios de los delincuentes. Esos elementos quedaron incorporados a las actuaciones y serán agregados al expediente.
Como suele hacerse en estos casos los agentes tomaron fotos y realizaron entrevistas a los efectos de reunir información útil para el esclarecimiento del caso.
El botín denunciado asciende a varios millones de pesos argentinos, además de varias joyas. La causa quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal de Las Colonias, que deberá avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido e intentar establecer la identidad y el recorrido de fuga de los cuatro sospechosos.