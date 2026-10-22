Inseguridad

Violento asalto en San Carlos Sud: ataron a un matrimonio y les robaron joyas y millones de pesos

Cuatro delincuentes con los rostros cubiertos ingresaron durante la madrugada a una vivienda en San Carlos Sud, y redujeron a sus moradores con precintos. Les exigieron entregar dólares y elementos de valor antes de escapar con cinco millones de pesos y varias joyas. La Policía trabajó en el lugar en busca de rastros que los guíen hasta los autores.