Tres personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego en distintos episodios registrados durante la noche del miércoles en la ciudad de Santa Fe. Dos de las víctimas son hermanos y fueron baleados en jurisdicción de Alto Verde, mientras que el tercer caso ocurrió en la zona de avenida Facundo Zuviría y Javier de la Rosa. Por el momento, no se informó sobre personas detenidas por estos hechos.
Dos hermanos baleados en Alto Verde y un motociclista herido en zona norte
Dos hermanos de 33 y 29 años resultaron heridos de arma de fuego en el paraje La Boca, mientras que otro hombre sufrió una lesión compatible con un roce de proyectil cuando circulaba en motocicleta por avenida Facundo Zuviría. Ambos casos están siendo investigados para intentar reconstruir las circunstancias de los ataques.
La sucesión de episodios volvió a poner en escena la violencia armada en distintos sectores de la capital provincial. Las actuaciones policiales se iniciaron a partir de la información aportada por las víctimas y las primeras intervenciones de los efectivos, mientras que personal especializado realizó peritajes en los lugares señalados.
En Alto Verde
El primero de los episodios tuvo como escenario el paraje La Boca, en jurisdicción de la Comisaría 24ª de Alto Verde. Allí, dos hermanos de 33 y 29 años, resultaron heridos de arma de fuego.
Según se supo, el hecho habría ocurrido alrededor en las últimas horas de la tarde, aunque la intervención pericial se concretó luego.
Al parecer los hermanos manifestaron desconocer los pormenores de lo sucedido. No obstante, más tarde, ambos se presentaron en la dependencia policial, donde habrían aportado algún dato de interés.
Como es de práctica, los peritos también se trasladaron hasta el lugar señalado para realizar el relevamiento correspondiente, tomar fotos e inspeccionar la escena del hecho.
Hasta el momento, no se habrían identificado a los autores ni establecido con precisión cómo se produjo el ataque. Las actuaciones fueron comunicadas al fiscal interviniente.
En Facundo Zuviría y Javier de la Rosa
El segundo episodio informado ocurrió durante la noche del miércoles y tuvo como víctima a un hombre de 48 años, quien sufrió una lesión compatible con un roce de proyectil en el antebrazo izquierdo.
De acuerdo con su relato, alrededor de las 20 circulaba en motocicleta por avenida Facundo Zuviría, en sentido norte-sur, cuando al llegar a la intersección con Javier de la Rosa escuchó detonaciones de arma de fuego.
En esas circunstancias resultó lesionado. El hombre manifestó desconocer quién o quiénes habían efectuado los disparos.
El herido se presentó posteriormente en la Comisaría 8ª, donde informó lo ocurrido. Ante la situación, se solicitó la presencia del servicio de emergencias, cuyo personal realizó las curaciones correspondientes y constató la lesión en el antebrazo izquierdo.
Según el informe, los profesionales no consideraron necesario trasladarlo a un centro de salud.
En la intersección de Facundo Zuviría y Javier de la Rosa se habrían observado cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes podrían resultar de interés para la investigación.
Los dos episodios permanecen bajo investigación, sin que se informara sobre personas identificadas como responsables.