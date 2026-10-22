Violencia en Santa Fe

Dos hermanos baleados en Alto Verde y un motociclista herido en zona norte

Dos hermanos de 33 y 29 años resultaron heridos de arma de fuego en el paraje La Boca, mientras que otro hombre sufrió una lesión compatible con un roce de proyectil cuando circulaba en motocicleta por avenida Facundo Zuviría. Ambos casos están siendo investigados para intentar reconstruir las circunstancias de los ataques.