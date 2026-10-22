Santa Fe

Más de 20 allanamientos, detenidos y armas secuestradas en una serie de operativos

La PDI desplegó procedimientos en distintos puntos de la ciudad durante las últimas 72 horas, con especial concentración en barrio Chapultepec. El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, confirmó detenciones vinculadas con enfrentamientos entre dos grupos y destacó el secuestro de armas de fuego en causas por tentativa de homicidio, abuso de armas y otros delitos graves.