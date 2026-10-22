Un hombre protagonizó un insólito accidente mientras examinaba un auto eléctrico en una concesionaria del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la maniobra, el vehículo avanzó de manera inesperada, rompió la vidriera del comercio y terminó sobre la vereda, donde chocó contra un árbol y un puesto de diarios.
Fue a probar un auto eléctrico y terminó destrozando la vidriera de una concesionaria
El episodio ocurrió en una concesionaria del microcentro de Buenos Aires. El vehículo atravesó el frente vidriado, salió a la vereda e impactó contra un árbol y un puesto de diarios.
El episodio ocurrió en un local ubicado sobre la avenida Carlos Pellegrini al 100, a pocos metros del Obelisco, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes muestran la secuencia del impacto y la reacción de los empleados que se encontraban en el salón de ventas.
Según la reconstrucción del hecho, el cliente se había acercado al negocio para conocer las características de un modelo eléctrico y evaluar una posible compra. Sin embargo, mientras estaba al volante, el automóvil comenzó a desplazarse hacia el frente del local y ganó velocidad en pocos segundos.
El auto atravesó la vidriera
La grabación permite observar cómo el vehículo avanzó hacia la salida y embistió el ventanal de la concesionaria. El impacto destruyó el frente vidriado y permitió que el rodado continuara su recorrido hasta la vereda.
Dos empleados que estaban dentro del establecimiento presenciaron la escena. Al advertir que el automóvil se dirigía directamente hacia la vidriera, ambos se llevaron las manos a la cabeza, sorprendidos por una situación que no pudieron evitar.
En el exterior, el vehículo chocó contra un árbol ubicado sobre la vereda y contra un puesto de diarios que había sido acondicionado como cafetería. Esos impactos detuvieron su marcha y limitaron el recorrido del automóvil.
La presencia del árbol resultó determinante para frenar el avance del rodado en una zona de circulación de peatones y vehículos. De haber continuado hacia la calle, el episodio podría haber tenido consecuencias más graves.
Una causa por daños
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el accidente también provocó destrozos en la estructura del puesto de diarios. Parte de los restos alcanzó a una camioneta estacionada en las inmediaciones, que sufrió daños.
La Policía de la Ciudad intervino tras el episodio y dio aviso a la Unidad de Flagrancia Este. La fiscalía dispuso notificar al conductor en el marco de una causa por daños.
La secuencia quedó documentada en las cámaras de seguridad de la concesionaria y permitió reconstruir el momento en que el vehículo salió del salón de ventas y atravesó el frente vidriado.
El hecho generó repercusión por la violencia del impacto y por la posibilidad de que hubiera peatones en el recorrido del automóvil. La investigación deberá establecer las circunstancias precisas de la maniobra que derivó en los daños materiales.