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"No busco el amor de mi vida"

Daniela Celis lanzó un insólito formulario para buscar "chongo" y las redes sociales estallaron con críticas

La influencer publicó un cuestionario web con llamativas condiciones para salir y aclaró que no busca compromisos, lo que desató duras críticas virtuales.

Lejos de disimular sus pretensiones, la joven detalló sin filtros qué tipo de perfil busca en este momento de su vida.Lejos de disimular sus pretensiones, la joven detalló sin filtros qué tipo de perfil busca en este momento de su vida.
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La vida sentimental de Daniela Celis volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras una llamativa iniciativa que no pasó desapercibida en las plataformas digitales. Después de su separación de Nick Sicaro y de su vínculo anterior con Thiago Medina —padre de sus gemelas—, la influencer sorprendió a sus seguidores al habilitar una herramienta poco convencional para conocer pretendientes.

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A través de sus historias de Instagram, la exintegrante del reality compartió un formulario digital para que los interesados pudieran postularse y convertirse en sus posibles candidatos. Lejos de buscar un romance tradicional, la mediática dejó en claro cuáles son sus condiciones prioritarias para pasar el rato sin asumir compromisos afectivos a largo plazo.

pestañelaA través de sus historias de Instagram, la exintegrante del reality compartió un formulario digital para que los interesados pudieran postularse y convertirse en sus posibles candidatos.

Requisitos excluyentes y sin compromiso

Lejos de disimular sus pretensiones, la joven detalló sin filtros qué tipo de perfil busca en este momento de su vida, exigiendo determinadas comodidades y autonomía por parte de los aspirantes.

Entre los puntos más destacados de la convocatoria, la influencer remarcó que el candidato ideal debe cumplir con requisitos concretos: "Que viva solo, que tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno". Del mismo modo, fue categórica al delimitar los horizontes del vínculo que desea entablar: "No busco el amor de mi vida, no me quiero casar y no quiero padrastros. Solo busco divertirme y pasarla bien".

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Lluvia de críticas y opiniones divididas en las redes

La iniciativa generó un fuerte revuelo y dividió las aguas de forma inmediata entre los usuarios de las redes sociales, donde una gran cantidad de internautas cuestionó con dureza los métodos elegidos por la figura pública.

Mientras un sector de la audiencia tomó la propuesta con humor o como una alternativa moderna para conocer gente, las críticas no tardaron en multiplicarse. "Esta mina no puede caer más bajo, querete un poco, flaca", sentenció con crudeza un usuario, mientras que otros pusieron la lupa en la exigencia de independencia económica.

Daniela Celis y Romina Uhrig fueron parte del regreso de exparticipantes.La iniciativa generó un fuerte revuelo y dividió las aguas de forma inmediata entre los usuarios de las redes sociales.

Las ironías tampoco tardaron en aparecer respecto al futuro del vínculo propuesto. "Eso dicen siempre, después no los quiero ver cuidando y haciendo TikToks con las bendiciones", bromeó con escepticismo otra persona en la red. De este modo, una ocurrencia orientada al entretenimiento personal terminó transformándose en un nuevo debate virtual con posturas completamente enfrentadas.

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