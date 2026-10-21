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La tragedia del caniche en Caballito: por qué una noticia de 1988 vuelve a circular cada octubre

El caso ocurrió el 21 de octubre de 1988 y quedó registrado en las páginas de los diarios de la época. La caída de un perro desde un piso 13 desencadenó una sucesión de hechos fatales que, casi cuatro décadas después, sigue despertando asombro.