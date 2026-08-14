Count Binface, conocido en español como Conde Tacho de Basura o Conde Cara de Tacho de Basura, se convirtió en una de las figuras más llamativas de la política británica.
"Conde Tacho de Basura": quién es el candidato británico viral que logró casi el 27% contra Farage
El cómico Jon Harvey, detrás de la máscara de Count Binface, utiliza el humor para criticar la política británica y logró captar un significativo respaldo. Disfrazado con una armadura metálica y un tacho de basura en la cabeza, el personaje satírico logró el 26,93% de los votos en las elecciones parciales de Clacton.
Disfrazado con una armadura metálica y un tacho de basura en la cabeza, el personaje satírico logró el 26,93% de los votos en las elecciones parciales de Clacton, donde compitió contra el dirigente ultraderechista Nigel Farage.
El resultado sorprendió incluso dentro de una elección atípica: Farage ganó el escaño con 22.239 votos, equivalentes al 63,34%, mientras que Binface consiguió 9.455 sufragios y quedó segundo entre 34 candidatos. Los principales partidos británicos habían decidido no competir en la elección.
¿Quién es Count Binface?
Detrás del casco con forma de tacho de basura se encuentra Jon Harvey, un comediante y escritor británico que creó al personaje como una parodia de los candidatos tradicionales.
Binface se presenta como un “guerrero espacial intergaláctico” procedente del planeta Sigma IX y utiliza el humor absurdo para cuestionar la política británica. Su aparición en elecciones anteriores lo convirtió en una presencia reconocible durante las noches electorales del Reino Unido.
Antes de adoptar el nombre Count Binface, Harvey también había utilizado el personaje Lord Buckethead, otra figura satírica vinculada a la tradición británica de candidatos paródicos.
Las propuestas absurdas del Conde Tacho de Basura
La plataforma de Binface combina cuestiones políticas reales con propuestas deliberadamente disparatadas. Entre sus promesas aparecen medidas destinadas a ridiculizar las campañas electorales tradicionales y las promesas que los candidatos realizan para captar votos.
El personaje también ha utilizado consignas como “Make Earth Great Again” y se presenta como una alternativa humorística frente al discurso político convencional. En Clacton prometió, entre otras cosas, mejorar la atención a los vecinos y hasta ayudar semanalmente a una familia a sacar sus residuos.
La lógica detrás de la candidatura es sencilla: llevar al extremo el absurdo para poner en evidencia el funcionamiento de la política y expresar el descontento de una parte del electorado.
¿Por qué obtuvo casi el 27% de los votos?
El fenómeno de Count Binface no puede explicarse solamente como una broma.
La elección de Clacton-on-Sea, en Essex, tuvo características excepcionales. Farage había renunciado a su banca para volver a presentarse, en medio de cuestionamientos sobre sus finanzas y una investigación vinculada a una donación de 5 millones de libras.
Los principales partidos —Laborista, Conservador y Liberal Demócrata, entre otros— decidieron no presentar candidatos.
Ese escenario dejó al candidato satírico en el centro de la atención. Con 34 postulantes, Binface terminó convertido en el principal rival de Farage y consiguió uno de los mejores resultados de su trayectoria.
El dato más llamativo es que un personaje cuyo principal recurso es la sátira terminó concentrando más de uno de cada cuatro votos.
El fenómeno Binface y los outsiders de la política
El caso británico también abre una lectura que puede resultar familiar para la política argentina: ¿qué ocurre cuando los votantes buscan opciones por fuera de las estructuras tradicionales?
La comparación no significa equiparar ideologías ni trayectorias. Farage es un dirigente político profesional y líder de Reform UK, mientras que Binface utiliza deliberadamente la ficción, el humor y el absurdo como herramientas de intervención pública.
Sin embargo, ambos casos permiten observar un fenómeno común: la creciente capacidad de los outsiders, figuras antisistema y candidatos alejados de los partidos tradicionales para canalizar el malestar con la política convencional.
En Argentina, donde distintas elecciones recientes estuvieron marcadas por el ascenso de figuras que se presentaron como ajenas a la “casta” o al establishment político, la imagen de un hombre con un tacho de basura en la cabeza obteniendo casi el 27% de los votos puede resultar especialmente llamativa.
La diferencia fundamental es que Binface no intenta ocultar que se trata de una construcción satírica: el disfraz es parte del mensaje.
Una protesta que también se volvió meme
El éxito de Count Binface demuestra además que la política viral ya no necesita seguir los formatos tradicionales.
I came first in the Clacton by-election! Of the candidates who bothered to turn up for the results. Here is my victory speech! pic.twitter.com/PBaLO10P2j— Count Binface (@CountBinface) August 14, 2026
Su casco, su nombre y sus propuestas absurdas generan imágenes fáciles de compartir y convierten una elección local británica en un fenómeno internacional.
Durante la campaña, el personaje llegó incluso a ser objeto de acciones humorísticas vinculadas a la elección, como el vuelo de una avioneta que dibujó una figura con forma de tacho de basura sobre el mar frente a Clacton.
Aunque Nigel Farage retuvo cómodamente su banca, el segundo puesto de Binface dejó un resultado difícil de ignorar: casi 9.500 personas eligieron votar por un candidato que se presenta literalmente con un tacho de basura en la cabeza.
Y ahí reside, justamente, la parte menos absurda de la historia: cuando el voto protesta encuentra un vehículo inesperado, hasta un personaje intergaláctico puede convertirse en protagonista de una elección real.