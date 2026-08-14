Con propuestas absurdas

"Conde Tacho de Basura": quién es el candidato británico viral que logró casi el 27% contra Farage

El cómico Jon Harvey, detrás de la máscara de Count Binface, utiliza el humor para criticar la política británica y logró captar un significativo respaldo. Disfrazado con una armadura metálica y un tacho de basura en la cabeza, el personaje satírico logró el 26,93% de los votos en las elecciones parciales de Clacton.