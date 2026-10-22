El autor esta detenido

Femicidio: murió la joven que había sido prendida fuego por su pareja

La joven estaba internada desde el 12 de octubre en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. La víctima cursaba un embarazo de 8 meses y debió ser sometida a una cesárea. El bebé sobrevivió y permanece internado. El femicida está detenido.