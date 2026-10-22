Una joven de 29 años que estaba internada en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria desde hace 10 días tras haber sido atacada por su pareja, falleció en la noche del miércoles 21. La víctima había sido rociada con alcohol y prendida fuego. El autor del ataque está detenido.
Femicidio: murió la joven que había sido prendida fuego por su pareja
La joven estaba internada desde el 12 de octubre en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. La víctima cursaba un embarazo de 8 meses y debió ser sometida a una cesárea. El bebé sobrevivió y permanece internado. El femicida está detenido.
Fuentes policiales señalaron que poco antes de las 23 se comunicó el fallecimiento de Talia B., quien estaba internada en el área de cuidados intensivos, con el 15% del cuerpo quemado y severos daños en las vías respiratorias, por lo que estaba conectada a un respirador.
El ataque se había registrado poco después de las 13 del lunes 12 de octubre, cuando la joven estaba junto a su pareja en una vivienda ubicada en pasaje Obligado al 400, en un extremo de barrio Centro, en la ciudad de Granadero Baigorria.
En ese lugar y a esa hora, Maximiliano C., de 36 años, roció con alcohol etílico el rostro, pecho y brazos de Talia -quien cursaba un embarazo de 34 semanas- y la prendió fuego con un encendedor.
Una vecina escuchó el pedido de auxilio y junto a otra persona cargaron a la joven en un auto y la llevaron al hospital Eva Perón, ubicado a menos de un kilómetro. Talia fue estabilizada y, durante la madrugada del martes 13, debió ser sometida a una cesárea de emergencia. El bebé sobrevivió y permanece internado en el servicio de neonatología del hospital.
En tanto, el autor del ataque fue detenido y el pasado viernes 16 fue imputado por tentativa de homicidio doloso calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, imputación que deberá ser modificada.