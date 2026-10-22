Una niña de 10 años fue atendida en un hospital de Santiago del Estero, donde los profesionales de la salud detectaron que cursaba un embarazo de aproximadamente seis meses. Durante la intervención, la menor denunció que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, de 33 años, quien fue detenido el martes en una zona rural del departamento Avellaneda.
Santiago del Estero: detuvieron al padrastro de una nena de 10 años embarazada de seis meses
La menor fue atendida en un hospital de Colonia Dora, donde una obstetra detectó la gestación y dio intervención a las autoridades. El acusado fue localizado en una zona rural del departamento Avellaneda.
El caso se conoció cuando la niña recibió atención médica en el Hospital de Colonia Dora. Una obstetra constató el embarazo y dio aviso a las autoridades, lo que motivó el inicio de una investigación judicial.
La denuncia
De acuerdo con medios locales, la menor identificó a su padrastro como el presunto autor de los abusos. A partir de su declaración, se puso en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Farías, quien dispuso distintas medidas para localizar al sospechoso y avanzar con las actuaciones judiciales.
Detuvieron al acusado en una zona rural
Luego de recibir la denuncia, los investigadores realizaron tareas para establecer el paradero del hombre de 33 años.
El operativo se concretó el martes, cerca de las 10.10, en una vivienda situada en una zona rural del departamento Avellaneda, en Santiago del Estero. Allí, los efectivos policiales encontraron al sospechoso y lo detuvieron por orden de la Justicia.
Durante el procedimiento, además, secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes como parte de la investigación.
El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales. Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la imputación que podría enfrentar.
Qué medidas se llevan adelante en la causa
La investigación busca reconstruir las circunstancias en las que se habrían producido los abusos y reunir pruebas para establecer las responsabilidades penales.
En ese contexto, será importante el testimonio de la profesional de la salud que detectó el embarazo y alertó a las autoridades. También se aguardan los resultados de las pericias sobre el teléfono incautado durante el operativo.
Hasta el momento, no trascendieron oficialmente los resultados de esos estudios ni detalles sobre las medidas de protección adoptadas para resguardar a la niña.
La responsabilidad del acusado deberá determinarse a partir de las pruebas reunidas y de las declaraciones incorporadas al expediente.