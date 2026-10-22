El juicio oral por la desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en Corrientes, continuó este miércoles con nuevas declaraciones ante el Tribunal Oral Federal. Uno de los testimonios destacados fue el de Hugo Sebastián Ynsaurralde, exintendente de 9 de Julio, quien ocupaba ese cargo cuando desapareció el niño.
Caso Loan: qué dijo el exintendente sobre el dinero destinado a buscar al niño
Durante su declaración en el juicio, Hugo Sebastián Ynsaurralde explicó cómo se administraron las partidas provinciales y señaló quién se encargaba de facturar los honorarios, las pericias y los informes profesionales.
Durante su exposición, explicó su relación con integrantes de la Fundación Dupuy y se refirió al dinero que el Gobierno provincial envió al municipio para cubrir gastos vinculados con la búsqueda.
Los fondos para buscar a Loan
Ynsaurralde afirmó que nunca habló con Ramón Dupuy, creador de la fundación, y sostuvo que sus contactos fueron con Alan Cañete y Elizabeth Cutaia.
Sobre los recursos destinados a los operativos, declaró: “Fueron enviados directamente a Cutaia. Ella facturó y se especificaban los honorarios profesionales, pericias e informes de pericia”.
También se refirió a su relación con María Victoria Caillava, una de las acusadas, y a las funciones que desempeñaba en el municipio.
Una abogada pidió disculpas a la familia
En la audiencia también declaró Mónica Rafaela Méndez, una abogada que había mantenido contacto con Cutaia y asesorado a Macarena Peña, hija de Laudelina Peña.
La letrada explicó que se apartó de la causa porque no estaba de acuerdo con la forma en que se manejaban. Además, pidió disculpas a la familia de Loan por haber afirmado, al comienzo de la investigación, que estaban cerca de encontrar al niño.
También prestaron declaración Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez, Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero.
Una curandera contó qué le preguntó uno de los acusados
Uno de los testimonios fue el de Gladis Raquel Bross, quien se presentó como curandera y recordó una conversación con Antonio Ramírez el 13 de junio de 2024, entre las 14 y las 14.30.
Según relató, el acusado le preguntó si podía encontrar a un niño. Ella respondió que no era vidente y que solamente curaba el empacho.
El juicio tendrá menos audiencias semanales
Desde esta semana, el proceso pasó a tener dos audiencias semanales. El cambio coincide con la próxima jubilación del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia se hará efectiva el 1 de diciembre.
Ceroleni integra el tribunal junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Tras su salida, está previsto que se incorpore Enrique Bosch, del Tribunal Oral Federal de Resistencia, para garantizar la continuidad del juicio.