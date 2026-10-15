Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el nene de 5 años asesinado por su madre y la pareja, declaró este jueves en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña y reveló que podría cerrar su fundación.
Caso Loan: declaró el abuelo de Lucio Dupuy y anticipó que considera cerrar su fundación
Ramón Dupuy compareció vía Zoom desde una sede judicial en La Pampa ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte y adelantó que podría cerrar la fundación por “difamación”.
Según informaron fuentes vinculadas al expediente, consignaron que el hombre compareció vía Zoom desde una sede judicial en La Pampa ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte.
Desvinculación con los imputados
El testigo sostuvo que no conoce a Laudelina Peña, Leonardo Rubio, Pablo Noguera, Pablo Núñez y Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, mientras que entabló contacto con los abogados Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, dos de los imputados por el supuesto entorpecimiento de la investigación, en el partido bonaerense de General Rodríguez.
En este sentido, negó que los implicados en el caso paralelo integren la asociación creada tras el crimen de su nieto, ocurrido el 26 de noviembre de 2021 y por el que fueron condenadas a prisión perpetua Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez.
"La Fundación no tiene nada que ver" con el extravío de Loan, señaló Dupuy durante su exposición que duró alrededor de dos horas en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
Además, reveló que evalúa el cierre de la Fundación Dupuy por la "difamación pública" que sufrió por parte de Juan Pablo Gallego, exabogado de la familia de Loan.
Otro enfrentamiento entre Baqué y Schaefer
Fuerte cruce entre letrados
Además, el abogado Rodolfo Baqué y el fiscal federal Carlos Schaefer volvieron a protagonizar un cruce durante la audiencia, lo que motivó la intervención del presidente del Tribunal Federal de Corrientes, que
"¿Será que hay que corregirlos como a dos criaturas a ustedes? Son dos profesionales que están ante un tribunal y en un caso emblemático para la sociedad", advirtió Ceroleni.