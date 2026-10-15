La Pampa - Corrientes

Caso Loan: declaró el abuelo de Lucio Dupuy y anticipó que considera cerrar su fundación

Ramón Dupuy compareció vía Zoom desde una sede judicial en La Pampa ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte y adelantó que podría cerrar la fundación por “difamación”.