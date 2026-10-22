Un hombre de 36 años que tenía un pedido de captura vigente por homicidio fue detenido este miércoles en las inmediaciones del Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, mientras se desarrollaba el recital de BTS. El procedimiento se inició luego de que vecinos alertaran sobre un grupo de personas que pedían dinero a los automovilistas y molestaban a los fanáticos que se acercaban al espectáculo.
La Plata: cayó un prófugo por homicidio agravado durante el recital de BTS
El hombre, de 36 años, era buscado desde 2018 por una causa penal. La Policía lo identificó tras una denuncia por disturbios en las inmediaciones del estadio Diego Armando Maradona.
El operativo se realizó en la zona de las calles 17 y 32, en el barrio de Ringuelet. Allí, efectivos policiales identificaron a cinco hombres que estaban generando disturbios y, durante las verificaciones, descubrieron que uno de ellos era buscado por la Justicia desde 2018 por una causa de homicidio agravado.
Cómo fue el operativo
La intervención comenzó a partir de un aviso vecinal que advertía sobre la presencia de varias personas que solicitaban dinero a los conductores y provocaban molestias entre quienes asistían al recital de la banda surcoreana.
Cuando llegaron al lugar, efectivos de la Comisaría 11ª de Ringuelet, con apoyo de personal motorizado, identificaron a los cinco integrantes del grupo.
Durante el control de identidad, los agentes comprobaron que uno de los hombres, identificado como Adrián Leonel T., de 36 años, tenía una orden de captura vigente desde 2018, emitida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7 de La Plata.
Buscado por un homicidio agravado
El pedido de captura que pesaba sobre el hombre estaba relacionado con una causa por homicidio calificado por la premeditación de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego.
Tras constatar la vigencia de la medida judicial, los efectivos procedieron a detenerlo. El hombre quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
El arresto se produjo en medio del operativo de seguridad desplegado en los alrededores del estadio, donde se concentraban numerosos seguidores de BTS para asistir al espectáculo.
Qué pasó con los otros hombres identificados
Durante el procedimiento, los policías también detectaron que otro de los integrantes del grupo, de 38 años, tenía una causa por lesiones leves calificadas, iniciada en septiembre de este año y en trámite ante un juzgado correccional. Luego de consultar con las autoridades judiciales, fue liberado.
Los otros tres hombres, de 27, 32 y 42 años, fueron demorados y puestos a disposición de la fiscalía de turno.
Finalmente, la UFI N.º 8 de La Plata avaló el procedimiento y dispuso la libertad de los tres demorados, debido a que no se había logrado identificar a la vecina que había denunciado los disturbios.
La situación del hombre que tenía el pedido de captura fue diferente: permaneció detenido por la causa de homicidio y quedó a disposición de las autoridades judiciales.