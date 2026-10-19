Bajo un fuerte operativo

BTS llegó a la Argentina para sus tres shows en el Estadio Único de La Plata

La banda de K-Pop formada por Jungkook, V, RM, JHope, Suga, Jin y Jimin aterrizó en Buenos Aires. Luego, una cápsula de seguridad reforzada rodeó los vehículos que los trasladaban.