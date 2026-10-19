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Bajo un fuerte operativo

BTS llegó a la Argentina para sus tres shows en el Estadio Único de La Plata

La banda de K-Pop formada por Jungkook, V, RM, JHope, Suga, Jin y Jimin aterrizó en Buenos Aires. Luego, una cápsula de seguridad reforzada rodeó los vehículos que los trasladaban.

Los fans argentinos comparten imágenes de la llegada de BTS al país.Los fans argentinos comparten imágenes de la llegada de BTS al país.
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El mejor día de ARMY Argentina: el supergrupo de K-Pop BTS llegó a Argentina para su histórica presentación de tres noches en el Estadio Único de La Plata. La banda formada por Jungkook, V, RM, JHope, Suga, Jin y Jimin aterrizó en un avión privado y se manejó bajo un fuerte operativo policial.

Los fans argentinos comparten imágenes de la llegada de BTS al país.Los fans argentinos comparten imágenes de la llegada de BTS al país.

Tras su paso por Chile, BTS llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo de un avión privado. La llegada del emblemático septeto marcó el inicio de la etapa argentina del BTS World Tour “ARIRANG”, que se llevará a cabo durante tres noches, sold out, en el Estadio Único de La Plata.

Primeras imágenes en redes sociales

Parte del equipo que acompaña a BTS compartió en sus cuentas de Instagram videos llegando a Argentina.

Mirá tambiénBTS confirma su debut en Argentina con el World Tour "Arirang"

El grupo conformado por Jungkook, V, RM, JHope, Suga, Jin y Jimin se presentará en Argentina a lo largo de tres noches, los días 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata

El ingreso por la terminal privada

Según Infobae, el ingreso al país se realizó por el FBO, la terminal privada dentro del aeropuerto que ofrece servicios y asistencia integral, desde donde los integrantes fueron trasladados en un colectivo convencional hasta el sector de migraciones. Luego, fueron traslados hacia los vehículos.

El operativo de traslado del convoy de camionetas negras incluyó agentes uniformados y armados en motos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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