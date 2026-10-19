El mejor día de ARMY Argentina: el supergrupo de K-Pop BTS llegó a Argentina para su histórica presentación de tres noches en el Estadio Único de La Plata. La banda formada por Jungkook, V, RM, JHope, Suga, Jin y Jimin aterrizó en un avión privado y se manejó bajo un fuerte operativo policial.
BTS llegó a la Argentina para sus tres shows en el Estadio Único de La Plata
La banda de K-Pop formada por Jungkook, V, RM, JHope, Suga, Jin y Jimin aterrizó en Buenos Aires. Luego, una cápsula de seguridad reforzada rodeó los vehículos que los trasladaban.
Tras su paso por Chile, BTS llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo de un avión privado. La llegada del emblemático septeto marcó el inicio de la etapa argentina del BTS World Tour “ARIRANG”, que se llevará a cabo durante tres noches, sold out, en el Estadio Único de La Plata.
Primeras imágenes en redes sociales
Parte del equipo que acompaña a BTS compartió en sus cuentas de Instagram videos llegando a Argentina.
El grupo conformado por Jungkook, V, RM, JHope, Suga, Jin y Jimin se presentará en Argentina a lo largo de tres noches, los días 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata
El ingreso por la terminal privada
Según Infobae, el ingreso al país se realizó por el FBO, la terminal privada dentro del aeropuerto que ofrece servicios y asistencia integral, desde donde los integrantes fueron trasladados en un colectivo convencional hasta el sector de migraciones. Luego, fueron traslados hacia los vehículos.
El operativo de traslado del convoy de camionetas negras incluyó agentes uniformados y armados en motos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.