Atacó con un cuchillo a un joven que dormía en una plaza en La Guardia, en el departamento La Capital de la provincia de Santa Fe, y terminó detenido e imputado.
Apuñaló y pisó a un joven que dormía en la plaza en La Guardia
Intentó justificarse diciendo que lo reconoció como quien le habría robado en repetidas oportunidades. Fue imputado por lesiones leves agravadas. La víctima no fue herida de gravedad.
Roberto Julián H. tiene 44 años, es empleado de la construcción y permanece privado de la libertad desde el domingo. Ante la jueza Rosana Carrara, la fiscal Laura Urquiza le atribuyó la autoría del delito de “lesiones leves dolosas agravadas por haber sido cometidas con alevosía” y solicitó su prisión preventiva.
El imputado cuenta con la representación legal del abogado particular Santiago Roca. La audiencia de medidas cautelares fue fijada para el viernes, en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Mientras dormía
De acuerdo con la atribución delictiva expuesta por la fiscalía, el suceso ocurrió el pasado 18 de octubre de 2026, cerca de las 9:30 de la mañana. La víctima se encontraba descansando sobre un banco de la plaza situada en avenida Estanislao López, entre las calles Carlos Soria y Alassia del barrio La Guardia de la capital provincial.
Aprovechándose de la absoluta indefensión del joven dormido, Roberto H. se aproximó sigilosamente y le asestó una primera puñalada con un cuchillo en la zona de la axila, que afortunadamente sólo le provocó un corte.
La agresión hizo que el joven se despertara sobresaltado, intentara incorporarse y cayera de inmediato al suelo, oportunidad en la que el agresor continuó su ataque sin darle tregua. Mientras yacía tendido en el piso, sin posibilidad de defenderse, el imputado le pisó el rostro con violencia y nuevamente intentó clavarle el cuchillo, esta vez en la espalda.
La agresión cesó cuando el herido logró agarrar una botella del suelo para defenderse, momento en que el atacante escapó a bordo de un automóvil.
“Justicia por mano propia”
Cuando fue detenido, Roberto Julián H. dijo que había reconocido al joven como quien le había robado en múltiples oportunidades, lo que habría provocado su irracional accionar. Sin embargo, no se hallaron denuncias que corroboren que hubiera sido víctima de delitos contra la propiedad.
Su intento de hacer “justicia por mano propia” lo llevó a prisión. Fue imputado y el viernes se definirá su futuro procesal.
Entre las evidencias colectadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) figuran las entrevistas a la víctima y a su hermano, el informe médico legal que constató lesiones con curación estimada en 20 días, los registros de llamadas al 911 y el secuestro del vehículo Volkswagen Suran utilizado por el agresor para huir.