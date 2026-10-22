Un hombre de 32 años fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por el asalto a la casa de la exintendenta de Esperanza, ocurrido el 12 de octubre pasado. El acusado ingresó por el patio trasero de la vivienda, ubicada en Brigadier López al 1400 (ruta provincial 70), sorprendió a la propietaria, la amenazó de muerte y le sustrajo $100.000.
Condenaron a un hombre por el asalto a la casa de la exintendenta de Esperanza
Recibió un año y seis meses de prisión efectiva por dos hechos delictivos. Su defensa pidió que reciba atención médica por una problemática de consumo de sustancias antes de ser trasladado al Servicio Penitenciario.
La sentencia fue dictada este miércoles 21 de octubre por el juez Pablo Busaniche, quien admitió el procedimiento abreviado acordado entre la defensa de Sebastián Omar Pianetti y el fiscal de Las Colonias, Matías Palud.
Pianetti recibió la pena de un año y medio de cárcel por dos hechos calificados como robo en carácter de autor, en concurso real.
En una entrevista con El Litoral, el abogado defensor Esteban Campos explicó que su parte aceptó la sanción propuesta en función de los antecedentes penales de su asistido. Además, solicitó que fuera revisado por profesionales de la salud debido a una problemática vinculada al consumo de sustancias.
La defensa pidió que se diera intervención a la dependencia policial donde estaba alojado para que fuera trasladado a un centro de salud cercano. El juez ordenó un examen médico previo a su traslado al Servicio Penitenciario.
Por la ventana
El último episodio ocurrió alrededor de las 13 del 12 de octubre de 2026, cuando Pianetti ingresó por una ventana a la casa de la exintendenta. La investigación reunió actas policiales, entrevistas a testigos y registros de seis cámaras del centro de monitoreo público. También se cotejaron imágenes con las descripciones aportadas y se incorporaron datos sobre la motocicleta utilizada para huir.
“Un robo que sucedió a la exintendenta Ana Meiners, con la sustracción del monto de 100.000 pesos”, resumió Campos al referirse al hecho más reciente.
En cuanto a la víctima, Meiners estuvo al frente de la Municipalidad de Esperanza durante 16 años, desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2023.
Fue elegida intendenta en cuatro oportunidades consecutivas —2007, 2011, 2015 y 2019— y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para conducir el Ejecutivo local. Su ciclo terminó tras la elección de Rodrigo Müller, quien ganó los comicios de 2023.
Una notebook
El primer caso se remonta al 29 de junio de 2025. Esa tarde, Pianetti y un coimputado de apellido Ríos saltaron el tapial de una vivienda de calle Padre Kredder al 4200 y sustrajeron una mochila que contenía una computadora portátil Lenovo de 17 pulgadas. Según la acusación, el equipo fue vendido posteriormente en la ciudad de Santa Fe.
Para reconstruir este episodio se incorporaron la denuncia radicada en Esperanza, una inspección ocular, un croquis del lugar y registros de al menos once cámaras de videovigilancia de las inmediaciones. La evidencia fílmica fue analizada junto con otras actuaciones policiales.
Campos precisó que ambos hechos fueron incluidos en el acuerdo: “Fueron dos hechos, uno el 12 de octubre del 2026 y el segundo hecho fue el 29 de junio del 2025”. La Fiscalía estuvo representada en la audiencia por el doctor Matías Palud.
Antecedentes penales
La pena contempla la declaración de reincidencia de Pianetti, quien registra dos condenas anteriores: una de tres años de prisión en suspenso, dictada el 23 de diciembre de 2020, y otra de tres años y seis meses de prisión efectiva, del 3 de junio de 2022. Ambas se encontraban vencidas al momento de la nueva sentencia.
Tras admitir el acuerdo, Busaniche ordenó que el condenado fuera sometido a un examen médico antes de su traslado al Servicio Penitenciario. La solicitud de la defensa puso el foco en la necesidad de evaluar su estado de salud en relación con el consumo problemático de sustancias.