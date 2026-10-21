Esperanza se prepara para celebrar la 16ª edición de la Noche de los Museos, una iniciativa que invita a descubrir el patrimonio histórico, cultural y artístico de la ciudad. El evento tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre, de 18 a 23, con entrada libre y gratuita en los espacios participantes.
La Noche de los Museos reunirá a 27 espacios de Esperanza
La 16ª edición se realizará el sábado 24 de octubre, de 18 a 23, con entrada libre y gratuita. Bajo el lema “Historia de nuestros orígenes”, la propuesta reunirá a instituciones culturales, educativas, artísticas y sociales en el marco de los 170 años de la fundación de la ciudad.
La presentación se realizó este lunes en el Salón Blanco Municipal y estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Müller, junto a la secretaria de Cultura y Educación, Gisela Beresvil, y la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Victoria Nagel. También participaron integrantes del gabinete municipal, concejales y representantes de las instituciones que formarán parte de la propuesta.
Bajo el lema “Historia de nuestros orígenes”, la edición de este año se enmarca en los 170 años de la fundación de Esperanza y propone recorrer distintos espacios para conocer sus trayectorias y su aporte a la identidad local.
Una propuesta para conocer la historia de la ciudad
Durante la presentación, Müller destacó el origen de la iniciativa y el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y privadas.
“Esta es una propuesta que nació del sector privado, a través de la Fundación Ramseyer Dayer, que hizo un gran trabajo desde sus comienzos. Por segundo año consecutivo, desde la Municipalidad decidimos darle continuidad y convocar a las instituciones públicas y privadas para trabajar en conjunto y mostrar todo lo que tenemos para ofrecer”, señaló.
El intendente también remarcó la importancia de generar espacios de encuentro entre las entidades y la comunidad. En ese sentido, sostuvo que cada institución tiene una historia y un aporte que enriquecen la identidad de Esperanza, y consideró que el evento constituye una oportunidad para que los vecinos conozcan esa diversidad cultural.
Por su parte, Beresvil explicó que el lema elegido busca poner en valor las raíces de la ciudad, en el marco de su 170º aniversario.
La funcionaria indicó que la propuesta apunta a que cada institución participante pueda compartir su historia y explicar el lugar que ocupa en la construcción de la identidad esperancina. Además, recordó que los espacios culturales y artísticos abrirán sus puertas con entrada libre y gratuita para que vecinos y visitantes puedan recorrerlos y conocer sus actividades.
La organización informó que el evento no se suspenderá en caso de lluvia.
Trivias y descuentos para impulsar la gastronomía local
La Noche de los Museos también buscará vincular el recorrido cultural con la actividad gastronómica de Esperanza.
En ese marco, Nagel destacó la participación de los comercios adheridos y el trabajo coordinado para ampliar la propuesta más allá de los espacios culturales.
Según detalló, en 20 de los 27 espacios participantes habrá voluntarios que realizarán trivias para los visitantes. Quienes respondan correctamente podrán acceder a beneficios y descuentos en locales gastronómicos adheridos.
La iniciativa apunta a que el público pueda complementar el recorrido por museos, asociaciones, instituciones educativas y espacios artísticos con una visita a los establecimientos gastronómicos de la ciudad, ya sea durante la misma noche o en los días posteriores.
Las instituciones que participarán
La 16ª edición contará con la presencia de 27 espacios e instituciones de distintos ámbitos, entre ellos museos, bibliotecas, asociaciones de colectividades, establecimientos educativos, galerías de arte, espacios de danza y entidades sociales y religiosas.
La lista de participantes incluye al Museo de la Colonización; el Museo de Arte “Héctor Borla”; el Liceo Municipal “José Pedroni”; la Biblioteca Municipal “Francisco Soutomayor”; el Departamento de Desarrollo y Promoción Deportiva de la Municipalidad de Esperanza; la Asociación Valesana Esperanza; la Asociación Suiza “Guillermo Tell”; la Sociedad Española de Socorros Mutuos; la Asociación Sirio Libanesa; la Colectividad Venezolana; la Asociación Italiana “Unione y Fomento” y la Asociación Francesa “La Republicana”.
También participarán Cono Sur-Cerámica Artesanal; Galería-Taller de Inés Barlasina; Arte Hoy Spazio; Casona Viva; la Academia de Baile “Luluat”; Flow-Estudio de Arte y Danzas; la Facultad de Ciencias Veterinarias; el Colegio San José; la Facultad de Ciencias Agrarias; AANE; ALCEC; la Asociación Vecinal Barrio Norte; la Iglesia Ortodoxa de Antioquía; la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen; la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y La Fábrica Disco.
Con una programación distribuida en diferentes puntos de la ciudad, la Noche de los Museos ofrecerá una oportunidad para acercarse a la historia de Esperanza, conocer el trabajo de sus instituciones y compartir una propuesta cultural abierta a toda la comunidad.