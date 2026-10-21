Este fin de semana

La Noche de los Museos reunirá a 27 espacios de Esperanza

La 16ª edición se realizará el sábado 24 de octubre, de 18 a 23, con entrada libre y gratuita. Bajo el lema “Historia de nuestros orígenes”, la propuesta reunirá a instituciones culturales, educativas, artísticas y sociales en el marco de los 170 años de la fundación de la ciudad.