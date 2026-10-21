Fútbol Senior

San Lorenzo de Santa Fe lleva su ilusión a Río Segundo

El Ciclón participará con su categoría +60 en la 32.ª edición del Torneo Nacional de Fútbol Senior, organizado por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol. Con una delegación de 20 jugadores, cuerpo técnico y allegados, el conjunto santafesino afrontará un nuevo desafío nacional con el recuerdo de haber levantado el trofeo y la ilusión de volver a ser protagonista.