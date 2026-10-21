La cuenta regresiva está en marcha. Río Segundo, en la provincia de Córdoba, se prepara para recibir una nueva edición del Torneo Nacional de Fútbol Senior, una competencia que reúne a jugadores de distintos puntos del país y que tiene en la camaradería, la pasión y el sentido de pertenencia algunos de sus principales valores.
San Lorenzo de Santa Fe lleva su ilusión a Río Segundo
El Ciclón participará con su categoría +60 en la 32.ª edición del Torneo Nacional de Fútbol Senior, organizado por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol. Con una delegación de 20 jugadores, cuerpo técnico y allegados, el conjunto santafesino afrontará un nuevo desafío nacional con el recuerdo de haber levantado el trofeo y la ilusión de volver a ser protagonista.
Entre los protagonistas estará San Lorenzo de Santa Fe, que llevará su categoría +60 con la ilusión de dejar nuevamente su huella en el certamen.
Después de las prácticas y de completar los preparativos, el plantel azulgrana emprendió el viaje hacia tierras cordobesas. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas compartirán una experiencia que trasciende lo deportivo y que encuentra en cada edición una oportunidad para renovar amistades, disfrutar del fútbol y representar a la ciudad.
La delegación estará integrada por 20 futbolistas, además de los integrantes del cuerpo técnico y los allegados que acompañan habitualmente al equipo. Ese respaldo constituye una muestra del vínculo que une al grupo y de una pasión que se mantiene vigente con el paso de los años.
Una organización de primer nivel
La Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol (AAVF) trabaja en los detalles finales de la 32.ª edición del Nacional, que tendrá como escenario exclusivo el Complejo El Norte.
El predio, con características de Villa Olímpica, concentrará hotelería, gastronomía y actividad deportiva, con cinco canchas de primer nivel que incluso reciben a equipos de Primera División durante sus pretemporadas.
El cronograma contempla distintas etapas para las categorías participantes. Del 22 al 25 de octubre competirán las divisiones +60 y +65; del 29 de octubre al 1 de noviembre será el turno de las categorías +49 y +55, mientras que del 5 al 8 de noviembre cerrarán el calendario los equipos de +35 y +42.
Para la primera etapa, las acreditaciones comenzarán el jueves. El viernes se disputarán las dos primeras fechas de la fase inicial, que concluirá el sábado por la mañana. Esa misma tarde se jugarán las semifinales y el domingo llegarán las finales, que serán transmitidas por streaming a través del canal oficial de la AAVF.
El Ciclón, por otro sueño nacional
La tradicional Cena de Gala del sábado por la noche será otro de los momentos destacados, con la entrega de medallas, diplomas especiales y la Copa Fair Play, reconocimiento que distingue los valores deportivos y el comportamiento de los participantes.
San Lorenzo sabe lo que significa alcanzar la gloria en esta competencia. Por eso, el viaje a Río Segundo representa mucho más que una nueva participación: es la posibilidad de volver a competir por un objetivo importante, con la experiencia acumulada y el entusiasmo intacto.
El plantel de San Lorenzo: Gabriel Burella, José Plagliarela, Amílcar Pitavino, José Coronel, Omar Balquinta, Mario Utrera, Juan Ifrán, Marcelo Rojas, Mario Tedesco, Fabiá Gorsky, Omar Durán.
Juan Simonutti, Juan Albino, Omar Ferronato, Miguel Giménez, Sergio Rodríguez, Omar Sánchez, Pedro Bustamante, Luis Bordón y Adrián Quirelli. Director técnico: Ricardo Utrera. Ayudantes de campo: Manuel Porpato y Alejandro Mesa.
Con el respaldo de su gente, el conjunto santafesino se instaló en Córdoba para afrontar un nuevo capítulo de su historia. El fútbol vuelve a reunir generaciones, recuerdos y sueños, y San Lorenzo quiere ser protagonista de una fiesta que celebra el deporte dentro y fuera de la cancha.