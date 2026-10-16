El desafío está cada vez más cerca y la Selección Sub 14 de la Liga Santafesina continúa con su preparación. Con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al Torneo Provincial de Selecciones de Liga, el plantel sigue sumando minutos de fútbol y fortaleciendo el trabajo colectivo, con la motivación especial de jugar ante su gente.
La Sub 14 se prepara para el provincial en el Nery Pumpido
El selectivo Santafesino dirigido por Darío Cabrol disputó un amistoso ante la categoría 2011 de Gimnasia y Esgrima, en el predio Nery Pumpido. La Liga Santafesina será anfitriona de la Zona Centro del Torneo Provincial de Selecciones, previsto del 23 al 25 de octubre.
Este jueves, en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio Nery Alberto Pumpido, el selectivo conducido por Darío Cabrol disputó un amistoso frente a la categoría 2011 de Gimnasia y Esgrima. La actividad se enmarca en la puesta a punto para una competencia que reunirá a representantes de distintas ligas de la provincia.
La preparación contempla tanto el aspecto futbolístico como la consolidación de un grupo integrado por juveniles de diferentes instituciones afiliadas. Cada entrenamiento representa una oportunidad para afianzar conceptos, ganar confianza y asumir el compromiso de defender los colores de la Liga Santafesina.
Tres zonas para el torneo provincial
La Federación Santafesina de Fútbol organizó el certamen en tres zonas, con diferentes ligas como anfitrionas. La competencia se desarrollará durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre.
La Zona Centro tendrá como sede a la Liga Santafesina y estará integrada por los seleccionados de las ligas Galvense, Rosarina, Esperancina, Sanlorencina y Totorense, además del representativo local.
En la Zona Sur, con la Liga Interprovincial como anfitriona, participarán también las ligas Cañadense, Casildense, Deportiva del Sur, Venadense y Regional del Sud.
Por su parte, la Zona Norte se disputará con la Liga Ocampense como sede y contará con los representativos de las ligas Ceresina, Rafaelina, Verense, Departamental San Martín y Reconquistense.
De esta manera, Santa Fe se prepara para recibir a las delegaciones y ofrecer el marco necesario para una competencia que promueve el desarrollo y el crecimiento del fútbol formativo.
Dieciocho jugadores convocados
El plantel que conduce Darío Cabrol está conformado por 18 futbolistas de distintos clubes de la región. La nómina incluye a Alexander Tolaba (Nobleza); Justin Felizes (Juventud Unida); Ramiro Peresutti y Tobías Bianchi (Colón de San Justo); Santino Nasím (La Salle); Santiago Basan (Cosmos); Valentín Hischier.
Alexis Núñez y Bautista Masín (Colón); Jonás Velázquez y Juan Ignacio López (Sanjustino); Nicolás Bonín, Lucas Arietti y José Pérez (El Quillá); Esteban Bazán y Ciro González (Unión); y Benjamín Alegre y Bautista Rodríguez (Gimnasia y Esgrima).
Con la cuenta regresiva en marcha, la Sub 14 transita una etapa clave de su preparación. El objetivo será competir al máximo, sumar experiencia y representar de la mejor manera a la Liga Santafesina en un Provincial que tendrá a Santa Fe como protagonista y anfitriona.