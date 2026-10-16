Región Litoral Sur

La Sub 14 se prepara para el provincial en el Nery Pumpido

El selectivo Santafesino dirigido por Darío Cabrol disputó un amistoso ante la categoría 2011 de Gimnasia y Esgrima, en el predio Nery Pumpido. La Liga Santafesina será anfitriona de la Zona Centro del Torneo Provincial de Selecciones, previsto del 23 al 25 de octubre.