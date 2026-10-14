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Santa Fe vive una fiesta sudamericana a puro futsal

El seleccionado argentino Sub 20 derrotó 2-0 a Chile y, en la antesala del cruce entre las máximas categorías de ambos países, El Invencible luce colmado. Entre el color de las tribunas, la presencia de los chicos de la Liga Santafesina y una organización que está a la altura, la provincia disfruta de un acontecimiento deportivo de primer nivel.

Recibir un acontecimiento sudamericano de estas características permite acercar el deporte internacional a la comunidad, promover el crecimiento del futsal y brindarles a los más jóvenes una experiencia inolvidable. Foto: Fernando NicolaRecibir un acontecimiento sudamericano de estas características permite acercar el deporte internacional a la comunidad, promover el crecimiento del futsal y brindarles a los más jóvenes una experiencia inolvidable. Foto: Fernando Nicola
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Santa Fe respira futsal. El estadio El Invencible se encuentra repleto de hinchas del fútbol en general y de apasionados por esta disciplina, que le dan un marco imponente a la disputa de la Conmebol Liga Evolución de Futsal 2026, Zona Sur.

En una jornada cargada de emoción, el seleccionado argentino Sub 20 consiguió una valiosa victoria por 2-0 frente a Chile. Mientras el público todavía disfrutaba del triunfo juvenil, crecía la expectativa por el encuentro entre las máximas categorías de Argentina y Chile, otro de los platos fuertes de una competencia que reúne a representantes de primer nivel.

Santa Fe vive una fiesta sudamericana a puro futsal. Foto: Fernando NicolaSanta Fe respira futsal. Foto: Fernando Nicola

Pero entre tantas imágenes que deja el certamen, hay una que merece un párrafo especial: la presencia de los chicos de la Liga Santafesina de Fútbol, identificados con la indumentaria de sus instituciones. Su participación aporta color, entusiasmo y un sentido de pertenencia que trasciende los resultados. Para ellos, estar allí significa aprender, compartir y sentirse parte de una fiesta internacional.

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Organización y orgullo santafesino

Con Nery Pumpido como cabeza visible de la estructura de Conmebol y Carlos Marzo como referente santafesino a cargo del evento, el campeonato muestra también el valor del trabajo conjunto para llevar adelante una competencia de esta magnitud.

Santa Fe vive una fiesta sudamericana a puro futsal. Foto: Fernando NicolaEl estadio El Invencible se encuentra repleto de hinchas del fútbol en general y de apasionados por esta disciplina, que le dan un marco imponente a la disputa de la Conmebol Liga Evolución de Futsal 2026, Zona Sur. Foto: Fernando Nicola

A ello se suma un importante despliegue de trabajadores que atienden cada detalle y ofrecen comodidades tanto para los integrantes de la prensa como para el público en general. Una tarea que muchas veces transcurre lejos de los flashes, pero que resulta fundamental para que cada jornada se desarrolle de la mejor manera.

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Santa Fe tiene motivos para sentirse orgullosa. Recibir un acontecimiento sudamericano de estas características permite acercar el deporte internacional a la comunidad, promover el crecimiento del futsal y brindarles a los más jóvenes una experiencia inolvidable.

Los aplausos, entonces, también son para la provincia, por acompañar y hacer posible que cada momento se viva y se disfrute a pleno. Porque cuando el deporte convoca, la organización responde y los chicos son protagonistas, la fiesta es de todos.

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