Campeonato Sudamericano

Santa Fe vive una fiesta sudamericana a puro futsal

El seleccionado argentino Sub 20 derrotó 2-0 a Chile y, en la antesala del cruce entre las máximas categorías de ambos países, El Invencible luce colmado. Entre el color de las tribunas, la presencia de los chicos de la Liga Santafesina y una organización que está a la altura, la provincia disfruta de un acontecimiento deportivo de primer nivel.