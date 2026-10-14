“Aura”, esa palabrita tan de moda, parece haberse apoderado de la capital en la provincia de Santa Fe. Es que, como lo afirmaba el propio Gobernador Maximiliano Pullaro, a dos semanas de apagada la antorcha de los impecables e inolvidables Juegos Suramericanos, la otra llama sigue encendida. Hay una incubadora de deportes que no para, entre las finales de Copa Santa Fe (ahora en los mejores escenarios), el Sudamericano Sub 23 de atletismo en el CARD y esta ocurrencia del santafesino Nery Alberto Pumpido con su puesto determinante de Conmebol.
Conmebol-Futsal: Argentina copa el Invencible y hoy juega a cancha llena
A las 18.15 arranca la Sub 20 y a las 20.30 la Selección Mayor: el debut es contra Chile. Previamente, desde las 13.45 abren Paraguay y Uruguay en Sub 20 y a las 16 juegan las mayores.
La gente, que copó el Invencible Santa Fe con dos semanas a puro handball, no dudó en llenar la cancha para alentar a la Selección Argentina de FUTSAL, que buscará quedarse con la zona sur y esperar la “Finalíssima” con Brasil.
A propósito de este posible choque de grandes, que debiera jugarse a principio de 2027, la idea del mismo Nery Alberto Pumpido es poder traerlo a Santa Fe, previa aprobación de la Conmebol.
La Argentina, que solo descansa el viernes, jugará todos sus partidos con las tribunas repletas. Es que las entradas, libres y gratuitas, volaron para poder ver y alentar a la Selección de AFA en FUTSAL.
Los dos choques decisivos serán, a priori, contra Uruguay y Paraguay, siendo el equipo criollo el gran candidato a quedarse con la zona y esperar la gran final continental, donde el favorito de la zona norte es Brasil.
Si bien Paraguay fue el primer visitante, fueron llegando el resto de las delegaciones y cada una que pisaba el Invencible Santa Fe caía en un lugar común: el elogio al estadio, el piso en sí y la infraestructura que nació con los Juegos Deportivos Suramericanos. Ese famoso legado, ya arrancó: dos semanas después que se fuera ODESUR…llega la poderosa CONMEBOL.
“Santa Fe recibe a la CONMEBOL Liga Evolución Futsal Zona Sur 2026”, informa el sitio oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Cinco selecciones de las Asociaciones Miembro competirán en las categorías Sub20 y de Mayores por la CONMEBOL Liga Evolución Futsal – Zona Sur 2026. La competencia se disputará en el Estadio Multipropósito de la ciudad de Santa Fe, Argentina del 14 al 18 de octubre.
La CONMEBOL Liga Evolución Futsal 2026 se disputará del miércoles 14 al domingo 18 de octubre en el Estadio Multipropósito «Invencible Santa Fe», de la ciudad de Santa Fe, Argentina.
Participarán en la Zona Sur cinco selecciones de las categorías Sub20 y Mayores: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. El torneo contará con cinco fechas donde se enfrentarán todos contra todos en las categorías Sub20 y Mayores. Al final de la competencia, se conocerá al ganador de la zona, que posteriormente se enfrentará al de la Zona Norte para definir al campeón continental.
La CONMEBOL Liga Evolución es el torneo que se disputa en el marco del Programa Evolución y se realiza en dos zonas, Norte y Sur, con cinco selecciones cada una, en dos disciplinas y en dos categorías, Fútbol Playa y Futsal; Sub20 y Mayores, respectivamente.
La Liga Evolución es el torneo que se disputa en el marco del Programa Evolución y se realiza en dos zonas, Norte y Sur, con cinco selecciones cada una, en dos disciplinas y en dos categorías, Fútbol Playa y Futsal; Sub20 y Mayores, respectivamente.
Los ganadores de las zonas, posteriormente se enfrentan en una final a doble partido entre ambas categorías para conocer al campeón continental.
El sistema del torneo es de todos contra todos, en una fase única de 5 fechas y en ambas categorías establecidas. Serán ganadores de cada zona, las selecciones que acumulen la mayor cantidad de puntos en la sumatoria final de puntos de las 2 categorías en las que participan del torneo. Los ganadores de cada zona disputarán posteriormente la Final por el Título Absoluto.
Todos los partidos de la CONMEBOL Liga Evolución Futsal Zona Sur 2026 se podrán ver en vivo a través del canal de YouTube de la CONMEBOL.