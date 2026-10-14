Furor por los deportes en Santa Fe

Conmebol-Futsal: Argentina copa el Invencible y hoy juega a cancha llena

A las 18.15 arranca la Sub 20 y a las 20.30 la Selección Mayor: el debut es contra Chile. Previamente, desde las 13.45 abren Paraguay y Uruguay en Sub 20 y a las 16 juegan las mayores.